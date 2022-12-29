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SGK müdürlüklerinin önlerinde uzun kuyruklar oluştu
SGK müdürlüklerinin önlerinde uzun kuyruklar oluştuFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

SGK'dan EYT açıklaması: Yasalaşmadan aylık bağlanamaz

54 dakika önce

Erdoğan'ın EYT açıklaması sonrasında SGK müdürlüklerinin önünde kuyruklar oluştu. SGK, düzenleme yasalaşmadan aylık bağlama işlemlerinin yapılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yaş şartı aranmayacağını açıklamasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerinin önlerinde bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.

Açıklamanın yapılmasının ardından bilgi almak, emeklilik işlemlerini başlatmak, askerlik ve doğum borçlanmasını ödeyerek emeklilik hakkını kazanmak isteyenler birçok kentte SGK müdürlüklerinin önünde kuyruk oluşturdu. 

Bunun üzerine SGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin henüz yasalaşma sürecinin tamamlanmadığına dikkat çekilerek, çok sayıda vatandaşın gerek e-devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile aylık talebinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir" denildi. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak başvurularda, aylık bağlama işlemlerinin en kısa sürede sonuçlanacağı kaydedildi.

Gelecek yılın başında yasalaşması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece yaptığı açıklamada EYT için yaş şartı aranmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını duyurmuştu. Yapılacak düzenlemeyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın yeterli prim gününü ve sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

Yeni düzenlemenin Ocak ayının da başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmasının ardından kabul edilerek, yasalaşması bekleniyor.

SGK müdürlüklerinin önündeki yoğunluk
SGK müdürlüklerinin önündeki yoğunlukFotoğraf: DHA

Kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorun, 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle, emeklilik için belirli prim gün sayısı ve sigortalılık süresinin yanı sıra "yaş şartı" getirilmesiyle ortaya çıkmıştı. Bu düzenleme ile yeterli prim gün sayısını ve sigortalılık süresini doldurmasına rağmen, emekli olabilmeleri için kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaşını doldurması gerekiyordu.

DHA, DW/JD, HT

 

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SGK müdürlüklerinin önlerinde uzun kuyruklar oluştu

SGK'dan EYT açıklaması: Yasalaşmadan aylık bağlanamaz

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