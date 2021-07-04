Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da hakim karşısına çıkıyor

ABD'nin talebi üzerine kara para aklama suçlamasıyla 19 Haziran 2021'de Avusturya'da yakalanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz bugün Wels kentinde hakim karşısına çıkacak. Duruşmada Korkmaz'ın tutukluluğunun devam edip etmeyeceğine ilişkin karar verilecek.

Bugünkü duruşmada Korkmaz ile ilgili iade talebi ise görüşülmeyecek. Bu konu bir üst mahkeme tarafından ayrıca ele alınacak. Korkmaz'ın iadesini hem ABD hem de Türkiye istiyor.

133 milyon doları aklama suçlaması

Korkmaz, ABD'de kara para aklamakla suçlanıyor. Utah eyaletinin Başsavcı Vekili Andrea Martinez tarafından hazırlanan iddianamede, Korkmaz'ın Kingston Kardeşler ve Lev Aslan Dermen adlı kişilerce yönetilen bir şebekenin ABD Hazinesi'ni dolandırarak elde ettiği 470 milyon doların yaklaşık 133 milyonunu akladığı ileri sürülüyor.

İddianamede, Türkiye ile ABD arasında çok sayıda para transferinin belgelendiği de belirtiliyor. ABD'li yetkililer, Korkmaz ve işbirlikçilerinin bu paralarla Borajet havayolu şirketi, Türkiye ve İsviçre'de oteller, Queen Anne isimli bir yat ve İstanbul'da çok sayıda konut satın aldığını öne sürüyor.

Türkiye de Korkmaz'ı istiyor

Türkiye de Avusutruya makamlarından Korkmaz'ın iadesini istiyor. Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı dosyanın Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği açıklanmıştı.

Dosyada, Korkmaz hakkında İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kara para aklamak ve dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili iddia ve belgelerin yer aldığı belirtiliyor. Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, müvekkilinin ABD'ye değil, Türkiye'ye iade edilmek istediğini açıklamıştı.

Tahliye talep edecek

Demirören Haber Ajansı (DHA), bugünkü duruşmada Sezgin Baran Korkmaz'dan, iki ülkedeki yargılamalara konu suçlamalarla ilgili savunmasının isteneceğini, Korkmaz'ın bu duruşmada, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek öncelikle tahliye talep edeceği, bunun kabul edilmemesi halinde ise Türkiye'ye iade edilmeyi isteyeceğinin öğrenildiğini duyurdu.

Korkmaz'ın, ABD'de kara para aklamadan suçlu bulunursa 20 yıla kadar, dolandırıcılık suçlamasından 20'şer yıla kadar ve yargıyı engelleme suçundan 5 yıl hapis cezasıyla karşılaşabileceği hesaplanıyor. Korkmaz hakkında toplamda istenen hapis cezası ise için 225 yıl.

DW,DHA/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe