Seyahat uyarıları kalkınca her şey normale dönecek mi?

Almanya'nın koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık üç ay önce 200 civarında ülke için yaptığı seyahat uyarısı, Pazartesi gününden itibaren birçok Avrupa ülkesi için kaldırılacak. Türkiye ise bu ülkeler arasında yer almıyor. Ayrıca, Almanya’nın salgın nedeniyle yaklaşık üç aydır komşu ülkelerden geçişlerde uyguladığı sınır kontrolleri de gece yarısından itibaren kaldırılacak.

Ancak Alman hükümetinin 31 ülkeye seyahat uyarısını kaldırma kararına rağmen, durumun tam olarak normale döndüğü söylenemez. 31 ülkeye yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasına ilişkin soru ve yanıtları derledik:

Hangi ülkeler için seyahat uyarısı kaldırıldı?

Alman hükümeti Avrupa Birliği (AB) üyesi 26 ülke ile birlikte, AB’den ayrılan İngiltere ve Schengen Bölgesi ülkeleri İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn için seyahat uyarısını kaldırdı.

Uyarı bütün ülkeler için eş zamanlı olarak mı kaldırıldı?

Hayır. 27 ülke için seyahat uyarısı 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren kaldırılacak. İspanya, Norveç ve Finlandiya’nın öncelikle yabancılar için kendi sınırlarını açması gerekiyor. İspanya’da 21 Haziran, Finlandiya’da 14 Temmuz ve Norveç’de 20 Temmuz’a kadar yabancıların ülkeye girişine kısıtlamalar uygulanıyor. İsveç’te ise vaka sayısı hâlâ yüksek olduğu için seyahat uyarısı geçerliliğini koruyor.

Avrupa'da tatil yapmak mümkün olsa da sosyal mesafe kuralı nedeniyle plajlar böyle dolu olmayacak

Seyahat uyarısı yeniden yapılabilir mi?

Evet. Alman hükümeti, seyahat uyarısının kaldırılması için bazı şartlar belirledi. Eğer bir ülkedeki durum bu şartları sağlamıyorsa, o ülke için seyahat uyarısının yeniden gündeme getirilmesi öngörülüyor. Burada üç temel şart bulunuyor: Sağlık sisteminin durumu, tatil merkezlerinde turistler için hijyen ve sosyal mesafe gibi önlemlerin alınması ve vaka sayılarındaki gelişmeler. Yeni vaka sayısının nüfusuna oranına bakılarak, eğer bir ülkede bir hafta içinde yeni vaka sayısı 100 bin kişi arasında 50’ye ulaşıyorsa, seyahat uyarısı için yeterli bir neden olarak görülüyor.

Seyahat uyarısının kaldırıldığı ülkelere rahatça seyahat edilebilir mi?

Tam olarak değil. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Yaz tatilinizin tadını çıkarın ama tadını çıkarırken dikkat ve sorumluluğu elden bırakmayın” tavsiyesinde bulunuyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın sayfasında seyahat uyarılarının kaldırıldığı ülkelere yönelik ayrıntılı seyahat tavsiyeleri yer alacak. Buna göre, her ülkedeki duruma ilişkin ayrıntılı bilgiler verilecek ve mevcut risklere işaret edilecek. Kısacası, tatil yapmanın sorumluluğu seyahat eden kişide olacak.

AB dışındaki ülkeler için seyahat uyarısı sürüyor mu?

Alman hükümeti, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 160’dan fazla ülke için seyahat uyarısını 31 Ağustos’a kadar uzattı. Bu süre içinde bazı istisnaların yapılabileceği ifade edildi. Ancak buradaki sorun, sınırlarını açan birçok AB ülkesi arasında görüş birliğinin sağlanmasının şart olması. Her ülkenin öncelikleri farklı olduğu için de görüş birliğinin sağlanması o kadar kolay değil. Örneğin, Almanya, tatil için gidilen ülkeler arasında üçüncü sırada yer alan Türkiye’yi; Fransa ise Tunus ve Fas gibi ülkelere öncelik vermeyi tercih ediyor.

Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı kaldırılmadı

Bu ülkelerde alınan önlemler açısından durum nasıl?

Türkiye geçen hafta ülkeye girişe ilişkin kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırdı, aralarında Almanya’nın da bulunduğu ülkelerle dış hat uçak seferleri yeniden başlatıldı. Türk hükümeti, Antalya, Bodrum gibi gözde tatil yerlerinde koronavirüse karşı önlemlerin alındığına dikkat çekerek, Almanya’dan seyahat uyarısının kaldırılmasını talep ediyor. Almanların AB dışında tercih ettiği ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Mısır, tatil merkezlerini 1 Temmuz’dan itibaren turistlere açmayı planlıyor. Tunus da bu ay sonunda dış hat uçak seferlerine başlamayı hedefliyor. Fas veya Tayland gibi sevilen tatil ülkelerinde ise turistler için sınırların ne zaman açılacağı belirsizliğini koruyor.

Seyahat uyarısı yapılan bir ülkeye yine de gitmek mümkün mü?

Prensip olarak mümkün. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, “Seyahat uyarısının seyahat yasağı olmadığını” vurguluyor. Seyahat uyarısı bulunan ülkelere turizm şirketleri paket turlar düzenlemiyor. Uçak seferleri olduğu veya sınırlar araç geçişlerine açık olduğu sürece bireysel olarak bu ülkelere seyahat mümkün. Ancak seyahat uyarısına rağmen bu ülkeye gitmek risk taşıyor. Seyahat uyarısı yapılan bir ülke için yapılan rezervasyonlar ücretsiz olarak iptal edilebiliyor, fakat uyarıya rağmen bu ülkeye gidenler sağlık veya seyahat sigortasının tam güvencesi altında olmuyor.

Tatil için gidilen ülkede sınırlar aniden kapatılırsa ne olacak?

Almanya, koronavirüs salgının başında yaklaşık 240 bin Alman vatandaşını bulundukları ülkeden geri getirmişti, ancak Dışişleri Bakanlığı bunun bir kez daha tekrarlanmayacağını vurguluyor. Bu nedenle de AB dışındaki ülkelere yönelik seyahat uyarısının daha uzun süre geçerliliğini koruduğu belirtiliyor. Mart ayında sınırların kapatılmasının ardından AB içindeki turistlerin ülkelerine geri dönmelerinde de büyük bir sıkıntı yaşanmamıştı. Ayrıca, turizm şirketleri salgının yayılması durumunda müşterilerini ülkeye geri getireceklerine dair güvence veriyor.

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dpa/JD,BW

© Deutsche Welle Türkçe