Seyahat devleri devlet yardımlarına bel bağladı

Yeni tip koronavirüs krizinin büyük darbe vurduğu sektörlerin arasında turizm sektörü de bulunuyor. Alman seyahat şirketi TUI, pandeminin beraberinde getirdiği ekonomik krizi devlet yardımıyla aşmayı planlıyor.

Çok sayıda bankanın TUI için yardım paketine onay vermesiyle birlikte şirketin devlet kredisi almasının önü de açılmış oldu. Çarşamba günü şirket tarafından yapılan açıklamaya göre TUI, bu çerçevede bir milyar 800 milyon euroyu aşkın kredi alacak.

TUI Yönetim Kurulu Başkanı Fritz Joussen, sözkonusu krediyle birlikte "dünya çapında hüküm süren olağanüstü durumu aşmayı" istediklerini kaydetti. Joussen, "korona krizinin sonrasına yoğun bir biçimde" hazırlandıklarını ifade etti.

Sözkonusu paranın devlete ait Alman Kalkınma Bankası KfW’den geleceği ve ilgili sözleşmenin bankayla halihazırda imzalandığı belirtildi. Ekim 2021’e kadar geçerliliği olan anlaşmanın Temmuz 2022’ye kadar uzatılabileceği kaydedildi.

Yeni krediyle birlikte TUI'nin serveti 3 milyar 100 milyon euroya yükseldi. Henüz birkaç hafta önce şirketin likiditesi bir milyar 400 milyon euro civarındaydı.

2021 sezonuna hazırlık yapılıyor

Koronavirüs pandemisinden büyük zarar gören sektörler arasında havayolları ve konaklama şirketleri de bulunuyor. Birçok ülke havayolu ulaşımını durdurmuş durumda, tatil planları da askıda. TUI, Mart ayında tüm her şey dahil seyahat paketleri, uçuşlar, cruise seyahatleri ve otel rezervasyonlarını durdurmuştu.

Kısıtlamaların sonunun ne zaman geleceği de hâlâ belirsiz. Alman Hekimler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, bu yaz tatil yapmanın mümkün olmayacağını öngörüyor.

Seyahat şirketi TUI de bu kapsamda müşterilerini 2021 sezonuna hazırlamaya çalışıyor. Gelecek yılın ortasındaki uçuş planını rezervasyonlara açan şirket, insanların seyahatlerini "uzun vadeli biçimde yeniden planlayabileceklerini" belirtiyor.

TUI’nin rakibi DER Turizm’in de 2021 yaz, sonbahar ve kışı için seyahat paketlerinin popüler olduğu belirtiliyor. Alltours’a göre ise durumun ne yöne evrileceğini şu anda kestirmek mümkün değil.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın koronavirüs krizi nedeniyle yayınladığı seyahat uyarısı, Nisan ayı sonuna kadar geçerli. Çarşamba günkü açıklamasında TUI, "Tatilcilerin, sosyal yaşama getirilen kısıtlamalar gevşetildiğinde seyahatin de yeniden mümkün olacağı yönündeki arzusunu paylaşıyoruz" demişti.

Lufthansa da krizde

Alman havayolları şirketi Lufthansa ise, mali açıdan TUI’den de zor durumda. Avrupa’nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, devletle milyarlarca euro değerinde bir kredi için pazarlık yapıyor.

Lufthansa’nın Avusturya, Belçika ve İsviçre’deki alt şirketleri de sözkonusu ülkelerde mali yardım için devletin kapısını çalmış durumda. Birkaç hafta önce kriz nedeniyle Lufthansa’nın kamusallaştırılması gündeme gelse de, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr ve federal hükümet temsilcileri bu iddiaları reddediyor.

"Şirketler gelir elde edemiyor"

Ekonomi Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiß, seyahat sektöründeki şirketlerin koronavirüs salgınından büyük zarar gördüğünü belirtti.

Hem büyük hem de küçük ve orta ölçekteki şirketlerin krizden etkilendiğini söyleyen Bareiß, "Bir yandan bu şirketler artık gelir elde edemiyor, diğer yandan da iptal edilen seyahat ve uçuşların ücretlerini iade ediyorlar" dedi. Devlet yardımları etkili olduğu takdirde bu şirketlerin bir geleceği olabileceğini kaydeden Bareiß, "Turizm sektörü, krizin darbesinden en sert biçimde etkilenen ilk alan oldu. Ama ben şundan eminim: Kısıtlamalar sona erir ermez krizden ilk çıkan sektör de seyahat sektörü olacak" diye konuştu.

dpa / BÜ,HT

©Deutsche Welle Türkçe