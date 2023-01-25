Seval Türkeş: MHP'yi karanlık birtakım güçler yönetiyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, partinin şu an arka planda "karanlık birtakım güçler" tarafından yönetildiğini iddia etti.

Gazeteci Barış Pehlivan'ın Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde yayımlanan söyleşide Türkeş, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürüldüğü cinayetle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pehlivan'ın bu suikastla ilgili sorusu üzerine "Derin bir konu, anladığım kadarıyla... Uzun bir sürecin sonunda meydana gelen yapının işi. Bütün iliklerimize ve kemiklerimize kadar ailecek, Türkeş'ten feyzalan bütün ülkücüler olarak üzgünüz. MHP'nin böyle bir cinayetle zikredilmesi bile Türkeş'in kemiklerini sızlatır. Bu cinayetin aydınlanmasının Türk siyasetinde de bir aydınlanma yaratacağı kanaatindeyim" diyen Seval Türkeş, "Bugünkü MHP, Alparslan Türkeş Bey'in MHP'sinin amaçlarının tersine hareket ediyor uzun bir süredir. Benim gördüğüm, burada bambaşka bir yapı meydana gelmiş. Onun için ben basit bir cinayet olmadığını ve mesaj verildiğini düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Seval Türkeş şöyle konuştu:

"Türkeş'in kurduğu teşkilatlar devlete hizmet edecek kadroların yetişmesi içindi. Türk gençliğinin Atatürk milliyetçiliği çizgisinde yetiştirilmesi ve faydalı insanlar olması amacıyla kuruldu Ülkü Ocakları. Ancak şimdi görüyoruz ki Ülkü Ocakları ile MHP iç içe sokulmuş durumda. Burada bir mafyatik yapılanma var bence. Bu mafyatik yapılanma gözle görülüyor. Artık bunu sokaktaki herkes de anlıyor. En 'cahil' dediğiniz insana bile sorsanız, bunun farkına varacağı kadar gözler önüne çıkmış durumda. Yetkililer bir an evvel hukukun üstünlüğünü ön plana almalı. Burada kanuna aykırı davrananlar ayıklanıp, kanuna teslim edilmesi lazım. Böylece ortalık biraz ferahlasın ve nefes alsın."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i Aralık 2020'de İstanbul'daki evinde ziyaret etmişti. Fotoğraf: ANKA News Agency

"Burada karanlık eller var"

Topluma bir "korku imparatorluğu" yayıldığını ve Türkiye'nin "yavaş yavaş dikta rejimine doğru gittiğini" söyleyen Türkeş, "Burada da maalesef MHP çok kötü bir pozisyonda kullanıldı. Türkeş sağ olsa hiçbir şekilde MHP'de böyle bir şey söz konusu olamazdı" diye ekledi.

"Burada karanlık eller var. Sayın Bahçeli bunun ne kadar farkında bilmiyorum ama görünüyor. Türkeş'in 'Devlete zarar vermesin diye uzakta tutuyorum' dediği bazı isimleri Sayın Bahçeli'nin yanında görüyorum" diyen Türkeş, "MHP'yi arkada karanlık birtakım güçler yönetiyor. MHP kendi tarihi misyonuna uygun iradeyi temsil edemiyor. O iradenin temsili olsa, MHP bugün Türkiye'nin kurtuluş kalesi gibi olur. Şu anda MHP'nin bu halde olması, siyaseti bu kadar zora soktu" ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş cinayeti

2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yapan ve doğrudan MHP lideri Bahçeli tarafından görevden alınan Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın merkezi noktalarından Çukurambar'da beş kurşunla vurularak öldürüldü.

Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar 15 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk ve tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getirdiği iddia edilen iki özel harekât polisi de bulunuyor.

Soruşturmada bugün de yeni gelişmeler oldu. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş, MHP'de özel kalem müdürü olan E.Y. ile avukat S.Ö. gözaltına alındı. MHP'li avukat S.Ö. soruşturmada tutuklanan Köktürk ve "Dodo" lakaplı Doğukan Çep ile tetikçi olduğu iddia edilen firari Eray Özyağcı'nın avukatıydı.

DW/CÖ,HT