Seul: Ukrayna'da 1100 Kuzey Koreli öldü ya da yaralandı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Rusya-Ukrayna savaşında bin 100 Kuzey Kore askerinin öldüğü veya yaralandığını duyurdu. Kaynaklara göre Kuzey Kore bölgeye 10 bin asker gönderdi.

Yaklaşık bin 100 Kuzey Koreli askerin, Rusya-Ukrayna savaşında öldüğü veya yaralandığı tahmin ediliyor.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna kuvvetleriyle girdikleri çatışmalarda yaklaşık bin 100 kayıp verdiğini tahmin ediyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek için ek asker sevkiyatı planladığına dikkat çekildi.

Moskova, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşında ordusuna kısa süre önce Kuzey Koreli askerlerle takviye sağlamıştı. ABD ve Güney Kore'nin verilerine göre, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askeri Rusya'da konuşlandırıldı. Ukrayna kaynaklarına göre, bu askerler Rus sınırındaki Kursk bölgesinde Rus birlikleriyle beraber savaşıyor.

Rusya ve Kuzey Kore, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasının ardından askeri işbirliklerini güçlendirdi. Haziran ayında iki ülke arasında imzalanan savunma anlaşması bu ay yürürlüğe girdi. Kuzey Koreli askerler Ekim ayı ortasından itibaren Rusya'ya gönderilmeye başlandı.

Güney Kore için askeri tehdit büyüyor

İstihbarat raporlarına göre, Kuzey Kore Rusya'ya asker takviyesinin yanı sıra insansız hava araçları ve roketatar gibi silahlar da sevk ediyor.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na göre Kuzey Kore, Rusya-Ukrayna savaşına destek vererek ileri savaş teknolojileri bağlamında deneyim kazanıyor ve bu deneyimler Güney Kore için artan bir askeri tehdit oluşturuyor.

Tehdit olasılığı nedeniyle Kuzey Kore, Güney sınırına 40 kilometrelik elektrikli dikenli tellerden oluşan yeni bir çit inşa etti.

Çitlerin dayanıklılığını test etmek için keçi kullanan Kuzey Koreli askerlerin görüntüleri paylaşılmıştı. Yetkililer, söz konusu önlemlerin sivil ve askerî kaçışları önlemeyi amaçladığını belirtti.

AFP/TY,EC

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