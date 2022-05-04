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Türkiye'deki sığınmacılar (Arşiv)
Türkiye'deki sığınmacılar (Arşiv)Fotoğraf: Chris McGrath/Getty Images
GöçTürkiye

"Sessiz istila" filminin yapımcısı gözaltına alındı

34 dakika önce

Sosyal medyada paylaşılan "Sessiz İstila" adlı kısa filminin yapımcısı ile bir kişinin "Bilgileri manipüle ederek yayınladıkları ve provokatif paylaşımlarda bulundukları" gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.

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Türkiye'deki sığınmacı ve göçmenleri konu edinen "Sessiz İstila" adlı kısa filmin yapımcısı Hande Karacasu, Sakarya'da gözaltına alındı. Ayrıca sığınmacılarla ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle bir kişinin de İstanbul'da gözaltına alındığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Youtube isimli video paylaşım platformu üzerinde 'Sessiz İstila' başlıklı kısa filmin yayınlandığı görülmüştür. Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya'da, ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 'Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu' hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, filmin yapımcısı Hande Karacasu'nun gözaltına alınmasından sonra yaptığı açıklamada, filmin yapım masraflarını kendisinin karşıladığını söyledi. Özdağ, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"H. Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler ‘halk' değil. Misafir. Kin/düşmanlık yok."

Özdağ, Ogan ve Başer'e suç duyurusu

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Göç İdaresi Başkanlığı'nın Türkiye'deki Suriyeli sayısı üzerinden yalan ifadelerde bulunan isimler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözüm ona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyor. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında, Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır" ifadelerine yer verdi.

DHA,ANKA,DW/TY/SÖ

 

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