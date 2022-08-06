Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan 64 yaşında hayatını kaybetti. Babacan, Tom Cruise ve Tom Hanks'in yanı sıra Batman, Süpermen gibi birçok sinema filminin ve reklamın seslendirmesini de yapmıştı.

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan 64 yaşında hayatını kaybetti. Haberi Twitter'da Seslendirme Kadroları adlı bir hesap duyurdu.

Babacan bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Ölüm haberi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından, "Seslendirme mesleğinin efsane isimlerinden, değerli ustamız ve üyemiz Sungun Babacan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerinin ve seslendirme camiamızın başı sağolsun" açıklamasını yaptı. Birçok gazeteci, eleştirmen ve sanatçı da Babacan'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Meslek yaşamına Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda (TRT) seslendirme yaparak başlayan Babacan, 1980'li yılların ortalarında TRT'de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yaptı. Birçok sinema filmi ve dizide ünlü oyuncuların seslendirmesini yapan Sungun Babacan, uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği yaptı. İki büyük kuruluşun kurumsal sesi olmasının yanı sıra televizyon filmleri ve çoğunlukla reklam seslendirmeleri yapıyordu. Aynı zamanda Riot Games'in yayıncılığını ve yapımcılığını üstlendiği League of Legends adlı oyunda Lucian isimli karakteri seslendirmişti. Babacan dublaj konusunda dersler de veriyordu.

Sungun Babacan'ın başlıca seslendirme çalışmaları: Christian Bale / Batman Begins, Christopher Reeve / Superman, Tom Hanks / Forrest Gump, Tom Cruise / Mission: Impossible ve John Travolta / Pulp Fiction.

DHA / HT,BÜ