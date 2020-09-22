"Sesimi kısmak için içeri attılar ama sesim daha çok çıktı"  

"Beni sesimi kısmak için içeri attılar ama ben iki ayda sesimi daha çok duyurdum" diyen Melek Çetinkaya müebbet hapis alan Harbiyeli oğlu için eylemlerine devam edeceğini söyledi.
Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya, iki ayı aşkın süredir tutuklu bulunduğu cezaevinden Pazartesi günü tahliye edildi.
Çetinkaya, darbe girişiminin ardından müebbet hapis cezası alan oğlu Furkan Çetinkaya için bir süredir adalet arayışındaydı.
Katıldığı bir televizyon programının ardından “suçu ve suçluyu övmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Çetinkaya, cezaevi koşullarını ve eylemlerini nasil sürdüreceğini DW Türkçe'ye anlattı.
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Batu Bözkürk
© Deutsche Welle Türkçe