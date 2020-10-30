 Serrac istifadan vazgeçti | DÜNYA | DW | 30.10.2020

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DÜNYA

Serrac istifadan vazgeçti

Libya'da Türkiye'nin desteklediği Başbakan Serrac'ın, 31 Ekim'de istifa etme kararından vazgeçtiği açıklandı. Öncesinde Almanya'dan Serrac'a istifasını ertelemesi çağrısı gelmişti.

UMH Başbakanı Fayiz Serrac Haziran ayında Türkiye ziyareti sırasında

UMH Başbakanı Fayiz Serrac Haziran ayında Türkiye ziyareti sırasında

Libya'da Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) lideri Başbakan Fayiz Serrac, 31 Ekim'de istifa etme kararından vazgeçtiğini açıkladı. 

Libya Başbakanlık Sözcüsü Galib el-Zaklai, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Serrac'ın, Libyalı taraflar arasında devam eden diyalog görüşmeleri tamamlanana kadar istifa etme kararından vazgeçtiğini duyurdu. 

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Almanya, 31 Ekim'de görevini bırakacağını açıklayan Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz Serrac'dan, sürekliliği sağlamak üzere barış süreci boyunca görevde kalmasını istedi.

Libya'da çatışan taraflar Cenevre kentinde ateşkes anlaşmasına imza attı. BM Libya Özel Temsilcisi Williams, yabancı ülkelere "Libya'dan ellerinizi çekin" mesajı verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) iç savaşın sürdüğü Libya’da tarafların bir araya getirilmesi için Libya Siyasi Diyalog Forumu’nun Kasım ayı başında yapılacağını duyurdu.

Almanya ve BM öncülüğünde 5 Ekim’de yapılacak Libya zirvesi öncesinde savaşan taraflar Mısır’da görüşmelerde bulundu. Taraflar, 5+5 Ortak Askeri Komitenin önümüzdeki hafta tekrar görüşmelere başlaması kararı aldı.

Serrac'ın "Trablus'taki Temsilciler Meclisi, Devlet Yüksek Konseyi, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve bazı dost ülkelerden gelen çağrılar üzerine" bu kararı aldığı belirtilen açıklamada, Libyalı taraflar arasında devam eden diyalog görüşmeleri tamamlanana kadar Libya Başbakanı'nın görevine devam edeceği bildirildi. 

Anadolu Ajansı'nın aktardığı açıklamada, Serrac'ın, "barış ve uzlaşı ile bu krizden çıkılması için, diyalog komitesinin, kişisel çıkarlar ve bölgecilik gözetmeden tarihi sorumluluğunu yerine getirmesini ve tüm üyelerin ulusal çıkarları her şeyin üstünde tutmasını umduğu" kaydedildi. 

Almanya istifayı ertelemesini istemişti

Serrac, açıklaması öncesinde bugün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Maas görüşme sonrasında yaptığı yazılı açıklamada Serrac'ı istifa planını ertelemeye çağırmıştı.

Serrac'ın diyalog süreci boyunca görevinde kalmasını arzu ettiklerini belirten Maas, bunun "hayati önem taşıyan önümüzdeki haftalarda kurumsal ve idari sürekliliğin güvence altına alınması için önem taşıdığını" vurgulamıştı.

Almanya, Libya'da Trablus merkezli UMH ile ülkenin doğu ve güney bölgelerinde kontrolü elinde bulunduran Halife Hafter güçleri arasındaki barış görüşmelerinde arabulucu rol oynayan ülkeler arasında yer alıyor.

Taraflar 9 Kasım'da görüşecek

Barış süreci çerçevesinde şimdiye kadar video-konferans yoluyla görüşen tarafların 9 Kasım'da Tunus'ta yüz yüze bir araya gelmesi planlanıyor. Siyasi Diyalog Forumu toplantısında seçim takviminin netleştirilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin desteklediği UMH'nın lideri Serrac, Eylül ayında yaptığı açıklamada, siyasi müzakere sürecine yol açmak için en geç Ekim ayı sonunda görevini bırakacağını bildirmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklama üzerine "Böyle bir gelişme bizler için üzüntü verici" diyerek Serrac güçlerinin Türkiye'nin de müdahalesiyle Hafter'e karşı önemli kazanımlar elde ettiğine dikkat çekmişti.

AFP/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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