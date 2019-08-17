 Serbest bırakılan İran tankeri rotasını Mersin′e çevirdi | DÜNYA | DW | 24.08.2019

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DÜNYA

Serbest bırakılan İran tankeri rotasını Mersin'e çevirdi

Suriye'ye petrol taşıdığı şüphesiyle Cebelitarık'ta alıkonan İran'a ait tanker serbest bırakılmasının ardından rotasını Yunanistan'dan Türkiye'ye çevirdi.

İran'a ait tanker Adrian Darya 1

İran'a ait tanker Adrian Darya 1

Suriye'ye petrol taşıdığı şüphesiyle beş hafta boyunca Cebelitarık'ta alıkonmasının ardından serbest bırakılan İran'a ait petrol tankerinin rotasını Türkiye'ye çevirdi. Uluslararası gemi trafiğine dair verilerin paylaşıldığı Marine Traffic adlı internet sitesindeki bilgiye göre Yunanistan'ın Kalamata limanına gitmekte olan Adrian Darya 1 isimli tanker rotasını Mersin limanına doğru değiştirdi. Buna göre, tankerin 31 Ağustos'ta Mersin'e yanaşması öngörülüyor. Ancak kaptanların gemilerin rotasını istedikleri gibi değiştirebildikleri, rota değişikliğinin tankerin Mersin'e gideceği anlamına gelmeyeceği belirtiliyor.

İran'a ait tankerin hareket etmesine izin verilmesinin ardından rotasını Yunanistan'ın Kalamata limanına çevirmişti. Ancak, Atina yönetimi geminin Yunanistan limanlarına yanaşmasına izin vermeyeceklerini bildirmişti. 

ABD, terörist olarak kabul ettiği İran Devrim Muhafızları'nın kontrolünde olduğunu söylediği gemiye yardım edilmemesi çağrısında bulunmuştu.

Eski ismi Grace 1 olan tanker İran petrolünü Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım kararlarına aykırı olarak Suriye'ye taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz Cebelitarık'ta alıkonmuştu. İran geminin Suriye'ye gittiği iddialarını reddetmişti. Tankerde yaklaşık 130 milyon dolar değerinde 2,1 milyon varil ham petrol bulunuyor.

Cebelitarık yetkilileri 19 Ağustos'ta serbest bıraktıkları gemiyle ilgili Tahran yönetiminden tankerin Suriye'ye gitmeyeceği yönünde güvence aldıklarını açıklamıştı. İngiltere'ye bağlı olan Cebelitarık özel statüye sahip.

İran Devrim Muhafızları tankerin alıkonmasına tepki olarak 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu. İngiltere, Hürmüz Körfezi'ne ilave bir savaş gemisi göndermiş, bölgede gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere ABD ile ortak hareket etme kararı aldığını açıklamıştı.

Reuters, AP/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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