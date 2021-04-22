 Sera gazı emisyonlarının en büyük sorumlusu Çin | DÜNYA | DW | 07.05.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Sera gazı emisyonlarının en büyük sorumlusu Çin

Yapılan bir araştırma, Çin’in diğer tüm sanayileşmiş ülkelerden daha fazla sera gazı emisyonu ürettiğini ortaya koydu. Çin, 2019 yılında tüm dünyada üretilen karbondioksit eşdeğerlerinin yüzde 27'sinden sorumlu.

Çin'in Jiangsu kentindeki kömürlü termik santrali

Çin'in Jiangsu kentindeki kömürlü termik santrali

Çin Halk Cumhuriyeti'nin yıllık sera gazı emisyonları, yapılan bir araştırmaya göre, dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinin toplam emisyonlarından daha yüksek bir seviyeye ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli düşünce kuruluşu Rhodium Group'un tahminlerine göre 2019 yılında tüm dünyada üretilen karbondioksit eşdeğerlerinin (CO2e) yüzde 27'sinden Çin sorumlu. İkinci sırada yüzde 11 ile ABD, üçüncü sırada ise yüzde 6,6 ile tarihinde ilk defa bu kadar çok sera gazı emisyonuna sebep olan Hindistan yer alıyor.

Önerdiğimiz linkler

Bugün başlayan İklim Zirvesi'nde konuşan ABD Başkanı Biden iklim değişikliği ile mücadele konusunda ülkelere beraber hareket etme çağrısı yaptı.

İklim değişikliğinin yaşanmadığını savunanlar Avrupa’daki aşırı soğuk hava dalgasını karbon emisyonlarının dünyayı ısıtmadığı fikrini yaymak için argüman olarak kullanıyor. Peki küresel ısınma havayı nasıl soğutuyor?

İklim değişikliğiyle mücadelede sanayi ve ticaret politikalarını değiştiren AB, ithalatta "sınırda karbon düzenlemesi" getiriyor. Türkiye'nin de bu düzenlemelere uyum sağlaması gerekiyor. Peki Türkiye buna hazır mı?

Federal Çevre Dairesi tarafından hazırlanan rapora göre, Almanya 2020'de sera gazı emisyonunu 1990'a göre yüzde 40,8 azaltmayı başardı. Rapora göre, koronavirüs salgının emisyonun azalmasında etkili olduğu belirtiliyor.

CO2e çeşitli sera gazlarından kaynaklanan emisyonları, diğer gazların miktarlarını aynı küresel ısınma potansiyeline sahip eşdeğer miktarda karbondioksite dönüştürerek küresel ısınma potansiyeli temelinde karşılaştırmak için kullanılan bir ölçü. Cuma günü yayımlanan araştırma raporuna göre Çin'in emisyonları 1990'dan bugüne üç kat, son on yılda da yüzde 25 arttı. 

Rhodium Group'un raporunda ele alınan 2019'da, CO2e'nin tüm dünyada 52 gigatona çıktığı, bunun da on yıl öncesine göre yüzde 11,4'lük bir artışa tekabül ettiği belirtiliyor. Yaklaşık 1,4 milyar nüfusu olan Çin'in kişi başı emisyon miktarı 10,1 ton. Bu da 10,5 ton olan OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Taşkilatı) ortalamasının az da olsa altında kalan bir değer. Kişi başına sera gazı emisyonu üretiminde birinci sırada yer alan ülke ise 17,6 ton ile ABD.

Çin'den kömür tüketimini azaltma vaadi

Söz konusu rapor diğer yandan, Çin ile ilgili kişi başı emisyon oranının 2020'de, kesin bir rakam vermemekle beraber arttığını bildiriyor. Sera gazı emisyonunun bu ülkede geçen yıl yaklaşık yüzde 1,7 artış kaydettiğini vurgulayan rapor, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde emisyonların azaldığına dikkat çekiyor.

Bilim insanlarına göre dünyada yaşanan küresel ısınmada, sanayileşmenin başlangıcından bu yana atmosferde biriken sera gazlarının etkisi çok büyük. Dünyanın en fazla kömür tüketen ve bu nedenle çok yüksek oranda sera gazı emisyonlarına neden olan Çin diğer yandan iklim koruma çabalarına katkıda bulunacağı vaadinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın çağrısı ile yaklaşık iki hafta önce düzenlenen sanal iklim zirvesine katılan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ülkesinin 2025'e kadar kömür tüketimini "güçlü bir biçimde sınırlandıracağını" ve 2030'dan sonra da "kademe kademe azaltacağını" dile getirmişti.

dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Klimakonferenz | Joe Biden

İklim Zirvesi: ABD, iklim hedeflerini ikiye katladı 22.04.2021

Bugün başlayan İklim Zirvesi'nde konuşan ABD Başkanı Biden iklim değişikliği ile mücadele konusunda ülkelere beraber hareket etme çağrısı yaptı.

Kohleausstieg-Betreiber von Kohlekraftwerken erhalten Milliardenentschaedigung

Türkiye yeşil düzene geçişe hazır mı? 18.04.2021

İklim değişikliğiyle mücadelede sanayi ve ticaret politikalarını değiştiren AB, ithalatta "sınırda karbon düzenlemesi" getiriyor. Türkiye'nin de bu düzenlemelere uyum sağlaması gerekiyor. Peki Türkiye buna hazır mı?

Türkei Bergarbeiter

İklim raporunda Türkiye'ye kömürden çıkış çağrısı 12.11.2019

Yayımlanan yeni bir uluslararası iklim raporunda, Türkiye'ye kömür enerjisini terk etmesi için çağrıda bulunuldu. Türkiye, 2018'de elektrik üretimi emisyonlarının en fazla arttığı iki G20 ülkesinden biri oldu.

Reklam

SON GÜNCELLENENLER

Çin'den Dünya'ya düşecek roketle ilgili açıklama

Çin'in haftasonunda Dünya'ya düşmesi beklenen roket enkazı ile ilgili endişe sürerken Pekin, hasar olasılığının son derece düşük olduğunu açıkladı. Enkazın Türkiye'nin de bulunduğu bir alana düşmesi bekleniyor.   

Sera gazı emisyonlarının en büyük sorumlusu Çin

Yapılan bir araştırma, Çin’in diğer tüm sanayileşmiş ülkelerden daha fazla sera gazı emisyonu ürettiğini ortaya koydu. Çin, 2019 yılında tüm dünyada üretilen karbondioksit eşdeğerlerinin yüzde 27'sinden sorumlu.    

Anket: Almanya’da birinci parti Yeşiller

Almanya’da iktidarın büyük ortağı Birlik Partileri’nin düşüşü devam ediyor. Yapılan son ARD-DeutschlandTrend anketine göre CDU ve CSU yüzde 23 oy oranında kalırken, Yeşiller yüzde 26 seviyesine ulaşmış durumda.   

Animasyon savaşları: Z kuşağı ne istiyor?

AKP ve CHP arasındaki animasyon savaşı, gözleri Z kuşağına çevirdi. Uzmanlara göre siyasi partiler Z kuşağına ulaşmaya çalışıyor. Peki partiler bu kitleye ulaşabiliyor mu? İlk kez oy kullanacak seçmenler ne düşünüyor?   

Aşıların patent hakkı kalmalı mı kalkmalı mı?

ABD hükümetinin koronavirüs aşıları ile ilgili patent haklarının geçici olarak kaldırılması çağrısında bulunması tartışma yarattı. Patent haklarının kaldırılmasını savunanların ve buna karşı çıkanların gerekçeleri neler?   

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İsrail'de dev Biontech araştırması: İkinci doz sonrası yüzde 95 koruma

İsrail'de iki doz aşı olan yaklaşık 5 milyon kişi üzerinde yapılan araştırma, Pfizer/Biontech aşısının ikinci dozdan sonra yüzde 95'in üstünde koruma sağladığını teyit etti. İlk dozda ise koruma çok daha düşük kaldı.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  