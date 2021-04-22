Sera gazı emisyonlarının en büyük sorumlusu Çin

Çin Halk Cumhuriyeti'nin yıllık sera gazı emisyonları, yapılan bir araştırmaya göre, dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinin toplam emisyonlarından daha yüksek bir seviyeye ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli düşünce kuruluşu Rhodium Group'un tahminlerine göre 2019 yılında tüm dünyada üretilen karbondioksit eşdeğerlerinin (CO2e) yüzde 27'sinden Çin sorumlu. İkinci sırada yüzde 11 ile ABD, üçüncü sırada ise yüzde 6,6 ile tarihinde ilk defa bu kadar çok sera gazı emisyonuna sebep olan Hindistan yer alıyor.

CO2e çeşitli sera gazlarından kaynaklanan emisyonları, diğer gazların miktarlarını aynı küresel ısınma potansiyeline sahip eşdeğer miktarda karbondioksite dönüştürerek küresel ısınma potansiyeli temelinde karşılaştırmak için kullanılan bir ölçü. Cuma günü yayımlanan araştırma raporuna göre Çin'in emisyonları 1990'dan bugüne üç kat, son on yılda da yüzde 25 arttı.

Rhodium Group'un raporunda ele alınan 2019'da, CO2e'nin tüm dünyada 52 gigatona çıktığı, bunun da on yıl öncesine göre yüzde 11,4'lük bir artışa tekabül ettiği belirtiliyor. Yaklaşık 1,4 milyar nüfusu olan Çin'in kişi başı emisyon miktarı 10,1 ton. Bu da 10,5 ton olan OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Taşkilatı) ortalamasının az da olsa altında kalan bir değer. Kişi başına sera gazı emisyonu üretiminde birinci sırada yer alan ülke ise 17,6 ton ile ABD.

Çin'den kömür tüketimini azaltma vaadi

Söz konusu rapor diğer yandan, Çin ile ilgili kişi başı emisyon oranının 2020'de, kesin bir rakam vermemekle beraber arttığını bildiriyor. Sera gazı emisyonunun bu ülkede geçen yıl yaklaşık yüzde 1,7 artış kaydettiğini vurgulayan rapor, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde emisyonların azaldığına dikkat çekiyor.

Bilim insanlarına göre dünyada yaşanan küresel ısınmada, sanayileşmenin başlangıcından bu yana atmosferde biriken sera gazlarının etkisi çok büyük. Dünyanın en fazla kömür tüketen ve bu nedenle çok yüksek oranda sera gazı emisyonlarına neden olan Çin diğer yandan iklim koruma çabalarına katkıda bulunacağı vaadinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın çağrısı ile yaklaşık iki hafta önce düzenlenen sanal iklim zirvesine katılan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ülkesinin 2025'e kadar kömür tüketimini "güçlü bir biçimde sınırlandıracağını" ve 2030'dan sonra da "kademe kademe azaltacağını" dile getirmişti.

dpa / ET,JD

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