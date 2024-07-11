Sendikalardan Macron'a 'sandığa saygı duy' çağrısı

Fransa'nın en büyük sendikalarından Genel Emek Konfederasyonu (CGT), hükümet kurma görevinin erken seçimlerde sandıktan birinci çıkan sol parti ittifakına verilmesi çağrısında bulundu. Sendika yönetimi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u seçim sonuçlarını tanımamazlıktan gelmekle suçladı, Olimpiyat Oyunları sırasında protestolar için sokağa çıkmakla tehdit etti.

Fransa yakın dönemde Sarı Yelekliler adlı grubun ekonomi temelli uzun soluklu protestolarına tanıklık etmişti.

2024 Yaz Olimpiyatları 26 Temmuz'da Paris'te başlayacak. Oyunlar 11 Ağustos'a kadar devam edecek. Erken seçim kararı üzerine Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo Macron'a tepki göstermiş, böylesi büyük bir organizasyon öncesi ülkenin belirsizliğe sürüklendiği eleştirisinde bulunmuştu.

Seçimlerin ardından hükümetin kurulması için acele etmeyeceğini söyleyen Macron, kendi partisinden olan Başbakan Gabriel Attal'dan bir süre daha görevinde kalmasını istemişti. Macron, hiçbir partinin hükümet kuracak çoğunluğa ulaşmadığına dikkat çekerek, "Kimse kazanmadı" dedi.

Macron'un piyasa dostu merkez ittifakının, seçimden birinci çıkan Yeni Halk Cephesi (NFP) içindeki daha ılımlı partiler olan Yeşiller ve Sosyalistlerle koalisyon kurmayı deneyeceği belirtiliyor.

Macron'a "inkâr" suçlaması

CGT lideri Sophie Binet, Macron'u seçim sonuçlarını inkâr etmekle suçladı, NFP kimi seçerse başbakan olma görevinin bu isme verilmesi gerektiğini söyledi.

Jean-Luc Melenchon Fotoğraf: Blondet Eliot/ABACA/picture alliance

NFP henüz başbakan adaylarının kim olacağına karar vermiş değil, ancak Boyun Eğmeyen Fransa'nın 72 yaşındaki lideri Jean-Luc Melenchon öne çıkan isim. Aşırı sol çizgideki Boyun Eğmeyen Fransa partisi NFP içindeki en güçlü grup. Macron'un iktidardan uzak tutmaya çalıştığı bu parti ile, kendi ittifak ortakları arasında da anlaşmazlıklar bulunuyor.

Ancak seçimlerden sadece birkaç hafta önce oluşturulan NFP ittifakının dağılacağına dair şu aşamada herhangi bir işaret yok.

Macron'un hükümet kurma görevini sandıktan birinci çıkan parti liderine verme zorunluluğu bulunmadığı gibi yeni hükümeti oluşturmak için ne zaman adım atmasına gerektiğine dair kesin bir tarih de yok. Ancak kurulacak hükümet meclisten onay almak zorunda.

Demiryolu işçilerinden protesto

Binet, "Macron seçimi kaybetti. Tıpkı 16'ncı Louis gibi Versay Sarayına kapandı. Ülkeyi dinlemek zorunda" dedi. Sandıktan çıkan sonuca göre hareket edilmezse Olimpiyat Oyunları sırasında protestolarını sürdürecekleri uyarısında bulundu:

"Şu aşamada Oyunlar sırasında her hangi bir eylem planlamadık, ancak Macron ateşe benzin dökmeye devam ederse..." Sophie Binet bu cümlesini tamamlamadan, yarım bıraktı.

Bu arada CGT'nin demiryolu işçileri kolu, yeni parlamentonun ilk kez toplanacağı 18 Temmuz için protesto kararı aldı. Grev duyurusunda "Zaferimizin çalınmasına izin vermeyelim" ifadeleri yer aldı.

Daha ılımlı Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonunun (CFDT) Başkanı Marylise Leon da "Vatandaşlar bunun için oy kullandı. Oylarına saygı göstermek önemli" dedi.

Reuters / MUK,HT

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