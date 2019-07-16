 Senato′da Trump′a yaptırım baskısı | DÜNYA | DW | 19.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Senato'da Trump'a yaptırım baskısı

ABD Senatosunun Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri Türkiye’ye ekonomik yaptırımlar için Başkan Trump’a baskıyı artırıyor. Cumhuriyetçiler CAATSA yasasının bütünüyle uygulanmasını talep eden bir tasarı sundu.

Erdoğan ve Trump son olarak Osaka'daki G-20 zirvesi çerçevesinde bir araya gelmişti.

Erdoğan ve Trump son olarak Osaka'daki G-20 zirvesi çerçevesinde bir araya gelmişti.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Ankara-Washington hattında gerginlik sürerken, Amerikan Senatosunda Türkiye'ye yaptırım uygulanması için Başkan Donald Trump'a yönelik baskı artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın S-400'lerin Türkiye'ye sevkiyatının başlamasının ardından Türkiye'nin F-35 savaş uçakları üretim programından çıkarılacağını açıklaması, ancak diğer yandan başka yaptırımların şu an gündemde olmadığı mesajını vermesi dikkat çekmişti. Washington yönetimi önceki süreçte S-400'leri teslim alması durumunda Türkiye'ye yönelik "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) kapsamında ekonomik yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Amerikan Senatosunun Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri, Rusya ile askeri işbirliği yapanlara yönelik CAATSA yaptırımlarının devreye sokulmasını talep etti.

Cumhuriyetçi senatörlerden tasarı

Cumhuriyetçi senatörler Rick Scott ve Todd Young'ın hazırladığı tasarıda Türkiye'nin S-400'leri teslim almasının Amerikan güvenlik çıkarları açısından "doğrudan ve karanlık bir tehdit" olduğu belirtilerek "CAATSA yasası kapsamındaki yaptırımların tamamıyla uygulanması" talep ediliyor. Tasarıda ayrıca Amerikan yönetimi, "Rusya kaynaklı tehditleri tartışmak ve Türkiye'nin NATO içindeki varlığının devamı konusunda ciddi bir şekilde düşünmek" amacıyla NATO'da istişareler başlatmaya çağrıldı.

Diğer yandan Senato Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat üyesi Bob Menendez, Türkiye'yi F-35 programından çıkarmanın yeterli olmadığını savunarak "Yasa, Rusya Federasyonu'nun savunma ve istihbarat sektörleriyle yapılan önemli işlemleri çok açık bir şekilde yaptırımla cezalandırma yetkisi vermektedir, ki S-400'lerin teslimatı da şüphesiz önemli bir işlemdir" diye konuştu.

Menendez, Trump'ın CAATSA yaptırımlarını devreye sokmayı reddetmesi durumunda Amerikan yönetimini Türkiye'ye yaptırım uygulamaya zorlayacak bir yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

12 yaptırım seçeneği

2017 yılında yürürlüğe giren CAATSA, ABD Başkanına 12 yaptırım seçeneğinden beşini seçme imkanı tanıyor. Bu seçenekler arasında vizelerin iptali, Amerikan İhracat-İthalat bankası kredilerine erişimin engellenmesi, Amerikan mali sistemi ile işlemlerin yasaklanması, ihracat lisansı verilmemesi gibi yaptırımlar yer alıyor. Ancak CAATSA'nın yaptırımların uygulanması ya da feragatle ilgili bir zaman çizelgesi içermemesi nedeniyle Trump'ın yaptırımları süresiz erteleme imkanı da bulunuyor.

rtr/BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Trump: Türkiye'ye yaptırım düşünmüyorum

ABD Başkanı Trump S-400 savunma sistemlerinin alınması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamayı düşünmediğini açıkladı. Ankara Türkiye'nin F-35 projesinden çıkartılmasından duyduğu rahatsızlığı John Bolton’a iletti. (18.07.2019)  

Beyaz Saray: Türkiye artık F-35 programının parçası olamaz

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin S-400 kararından sonra artık F-35 programının bir parçası olmayacağı belirtildi. (17.07.2019)  

Trump: Türkiye’nin F-35 alamaması adil değil

ABD Başkanı Trump, S-400 alımı nedeniyle milyarlarca dolarlık F-35 satışlarının askıya alınmasının adil olmadığını söyledi. Trump, selefi Obama yönetimini Türkiye’yi S-400 almaya mecbur bırakmakla suçladı. (17.07.2019)  

Benzer içerik

USA Präsident Donald Trump vor dem Weißen Haus

Trump: Türkiye F-35 satın alamayacak 16.07.2019

ABD Başkanı Trump, Rusya’dan S-400 satın almasına rağmen Türkiye ile "iyi ilişkileri" olduğunu söyledi. Ancak Türkiye'nin artık F-35 satın alamayacağını açıkladı.

USA Donald Trump zu Umwelt- und Klimapolitik

Trump: Türkiye’nin F-35 alamaması adil değil 17.07.2019

ABD Başkanı Trump, S-400 alımı nedeniyle milyarlarca dolarlık F-35 satışlarının askıya alınmasının adil olmadığını söyledi. Trump, selefi Obama yönetimini Türkiye’yi S-400 almaya mecbur bırakmakla suçladı.

F-35 Kampfjet

Muhalefet ve uzmanlardan Türk hükümetine ağır F-35 eleştirisi 18.07.2019

Ankara’nın ana gündem maddesi, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması oldu. Muhalefet, hükümeti dış politikada ‘yanlış üstüne yanlış yapmakla’ suçluyor. Uzmanlara göre ise Türkiye ‘daha güvensiz’ bir hale geldi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami

İran: Savunmadan taarruza geçeriz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, “Düşmanlarımızın hata yapması halinde savunmaya dayalı stratejimiz taarruz stratejisine dönüşür” açıklamasını yaptı.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  