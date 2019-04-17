Senato Trump'ın vetosuna engel olamadı

Amerikan Senatosu, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki operasyonlarına Washington tarafından verilen askeri desteğin kesilmesini öngören tasarıyı veto eden ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararını oyladı.

Senatörlerden 53'ü, söz konusu vetonun aleyhinde oy verdi. Yüz sandalyeli Senato'nun 45 üyesi ise Trump'ın vetosuna destek çıktı. Böylece oylamada Trump'ın vetosunun hükümsüz kılınması için gerekli olan üçte iki çoğunluğa erişilememiş oldu. Demokratların azınlıkta olduğu Senato'da Cumhuriyetçi senatörlerden bazılarının Trump'a karşı oy kullanması da vetonun iptali için aranan 67 sayısına ulaşılmasına yeterli olmadı.

Trump, geçen mart ayında Kongre'nin hem üst kanadı Senato hem de alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde onaylanan tasarıyı 16 Nisan'da veto etmişti. Beyaz Saray "kusurlu" olarak tanımladığı tasarının ABD'nin bölgedeki ülkelerle ikili ilişkilerine ve aşırıcılıkla mücadelesine zarar vereceğini belirtiyor.

Suudi Arabistan'a silah satan ABD, bu ülkenin Yemen'de Husilere karşı savaşmak için kurduğu koalisyona havada yakıt ikmali ve askeri eğitim desteği sağlıyordu. ABD geçen yılın sonunda söz konusu yakıt ikmali desteğini sonlandırmıştı. Ancak ABD, eğitim ve kılavuzluk gerektiren konularda desteğini sürdürüyor.

ABD'nin Riyad'a verdiği askeri destek, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından tartışma konusu olmuştu. Kongre'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat üyeler Trump'ı Suudi Arabistan'a yeterli sertlikte tepki göstermediği gerekçesiyle eleştiriyordu. ABD Başkanı, önemli bir stratejik müttefik diye tanımladığı Suudi Arabistan'ı bölgede İran'a karşı bir denge unsuru olarak görüyor.

DW,AP,AFP,rtr/CÖ,EC

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