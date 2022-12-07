  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato seçimini kazanan Demokratların adayı Raphael Warnock - (06.12.2022 / Norcross - Georgia)
Raphael WarnockFotoğraf: Brynn Anderson/AP Photo/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Senato seçimleri: Georgia'da zafer Demokratların

4 saat önce

ABD'nin Gerogia eyaletinde ikinci tura kalan Senato seçimini Demokratların adayı Raphael Warnock kazandı. Böylece Demokratların Senato'daki üstünlüğü 51'e 49 oldu.

https://p.dw.com/p/4KaAA

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Georgia eyaletinde ikinci tura kalan Senato seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Demokratların adayı Raphael Warnock kazandı. ABD merkezli kamuoyu araştırma şirketi Edison Research ve birçok medya kurumuna göre oyların yüzde 94'ünün sayılmasının ardından, yüzde 50,7 oy oranına ulaşan Warnock'un Senato'ya seçilmeyi garantiledi. Cumhuriyetçilerin adayı Herschel Walker'in ise oyların yüzde 49,3'ünü aldığı bildiriliyor.

ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato seçimini Demokratların adayı Raphael Warnock'a karşı kaybeden Cumhuriyetçi aday Herschel Walker - (16.11.2022 / McDonough - Georgia)
Herschel WalkerFotoğraf: Brandon Bell/AFP/Getty Images

Alınan bu sonucun ardından, ABD Başkanı Joe Biden'ın partisi Demokratlar, Senato'da Cumhuriyetçilere karşı 51'e 49 üstünlük sağlamış oldu. ABD medyası sonucu aynı zamanda, Cumhuriyetçi adayı destekleyen Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da yenilgisi olarak görüyor.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinde, Georgia eyaletinde hiçbir adayın ilk turda seçimi kazanmak için gerekli olan oyların en az yüzde 50'sini alamaması nedeniyle halk ikinci tur için yeniden sandığa davet edilmişti. İlk turda ne 53 yaşındaki Warnock'un ne de 60 yaşındaki rakibi Walker'in yüzde 50 oranında oy alamamasının sebebi üçüncü bir adayın daha yarışın içinde yer almasıydı.

Demokratlar söz konusu ara seçimlerin ardından Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetmiş ancak Senato'daki çoğunluğunu kıl payı savunmayı başarmıştı. Partisinin, Warnock'un seçimi kazanması ile bir koltuk daha elde etmesi ile Başkan Joe Biden'ın eli de güçlenmiş oluyor.

 

AFP,Reuters / ET,JD

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç

6 soruda BİM tartışması

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapıyor

Yeni asgari ücret belirleniyor

Yeni asgari ücret belirleniyor

Politika5 saat önce
Oy pusulaları

Seçim yaklaşırken: Demografi kimden yana?

Seçim yaklaşırken: Demografi kimden yana?

Politika5 saat önce
external

BİM mi ucuz, Tarım Kredi Kooperatifi mi?

BİM mi ucuz, Tarım Kredi Kooperatifi mi?

Ekonomi16 saat önce02:53 dak.
external

Madenciler eylemde

Madenciler eylemde

Politika16 saat önce03:34 dak.
Almanya'nın Stuttgart kentindeki bir klinikte RSV hastası bir çocuğun bakımını yapan bir hasta bakıcı

RSV salgını Almanya'da çocuk kliniklerini zorluyor

RSV salgını Almanya'da çocuk kliniklerini zorluyor

Sağlık22 saat önce
İran'da bazı genç kadınlar sokakta başörtüsü takmıyor

İran'da "ahlak polisleri"nin kaldırılması sorunu çözer mi?

İran'da "ahlak polisleri"nin kaldırılması sorunu çözer mi?

Politika24 saat önce
Ana sayfaya dön