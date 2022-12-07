Senato seçimleri: Georgia'da zafer Demokratların

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Georgia eyaletinde ikinci tura kalan Senato seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Demokratların adayı Raphael Warnock kazandı. ABD merkezli kamuoyu araştırma şirketi Edison Research ve birçok medya kurumuna göre oyların yüzde 94'ünün sayılmasının ardından, yüzde 50,7 oy oranına ulaşan Warnock'un Senato'ya seçilmeyi garantiledi. Cumhuriyetçilerin adayı Herschel Walker'in ise oyların yüzde 49,3'ünü aldığı bildiriliyor.

Herschel Walker Fotoğraf: Brandon Bell/AFP/Getty Images

Alınan bu sonucun ardından, ABD Başkanı Joe Biden'ın partisi Demokratlar, Senato'da Cumhuriyetçilere karşı 51'e 49 üstünlük sağlamış oldu. ABD medyası sonucu aynı zamanda, Cumhuriyetçi adayı destekleyen Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da yenilgisi olarak görüyor.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinde, Georgia eyaletinde hiçbir adayın ilk turda seçimi kazanmak için gerekli olan oyların en az yüzde 50'sini alamaması nedeniyle halk ikinci tur için yeniden sandığa davet edilmişti. İlk turda ne 53 yaşındaki Warnock'un ne de 60 yaşındaki rakibi Walker'in yüzde 50 oranında oy alamamasının sebebi üçüncü bir adayın daha yarışın içinde yer almasıydı.

Demokratlar söz konusu ara seçimlerin ardından Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetmiş ancak Senato'daki çoğunluğunu kıl payı savunmayı başarmıştı. Partisinin, Warnock'un seçimi kazanması ile bir koltuk daha elde etmesi ile Başkan Joe Biden'ın eli de güçlenmiş oluyor.

AFP,Reuters / ET,JD