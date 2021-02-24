 Senato CIA direktörlüğüne Burns′ün getirilmesini onayladı | DÜNYA | DW | 19.03.2021

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DÜNYA

Senato CIA direktörlüğüne Burns'ün getirilmesini onayladı

ABD Senatosu CIA direktörlüğüne deneyimli diplomat William Burns’ün sağlık bakanlığına da Xavier Becerra’nın getirilmesini onayladı.

William Burns

William Burns

ABD Senatosu, Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) direktörlüğüne William Burns'ün getirilmesine onay verdi. 64 yaşındaki deneyimli diplomatın CIA direktörü olmasına Cumhuriyetçi Parti de destek verdi.

Başkan Barack Obama döneminde 2011-2014 yılları arasında dışişleri bakan yardımcılığı görevini yürüten William Burns 33 yıllık diplomasi kariyerinin ardından 2014 yılında Dışişleri Bakanlığından emekli olmuştu. Daha önce Ürdün ve Rusya'da büyükelçilik, Dışişleri Bakanlığı'nda Ortadoğu'dan sorumlu müsteşarlık ve siyasi işler müsteşarlığı görevlerinde de bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda diplomatlıktan Bakan Yardımcılığına yükselen ikinci kişi olan Burns Rusça, Arapça ve Fransızca biliyor. Burns, 2015 yılından beri Washington merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Endowment for International Peace'in başkanlığını yürütüyordu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında Gina Haspel'i CIA'nin başına getirmişti. 20 Ocak'ta Joe Biden'ın görevi devralması sonrasında ise David Cohen bu göreve vekalet ediyordu.

Xavier Becerra

Xavier Becerra

İlk Güney Amerika kökenli Sağlık Bakanı

Sağlık Bakanlığı görevine Başsavcı Xavier Becerra'nın gelmesine de Senato'dan onay çıktı. Meksikalı bir göçmen ailenin çocuğu olan Becerra sağlık bakanlığı görevini üstlenen ilk Güney Amerika kökenli ABD vatandaşı olacak. Oylamada 50 senatör leyhte 49 senatör ise aleyhte oy kullandı. Koronavirüs pandemisinde en çok insanın öldüğü ülke olan ABD'de Becerra'yı zorlu bir görev dönemi bekliyor.

AFP, dpa / EC, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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