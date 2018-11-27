 Senatörler Kaşıkçı cinayetinden Suudi Prens′i sorumlu tuttu | DÜNYA | DW | 04.12.2018

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DÜNYA

Senatörler Kaşıkçı cinayetinden Suudi Prens'i sorumlu tuttu

CIA Direktörü Haspel’in Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin brifinginin ardından Cumhuriyetçi senatörler yaptıkları açıklamalarda, cinayetin talimatını Veliaht Prens’in verdiğine inandıklarını dile getirdiler.

Lindsey Graham

Lindsey Graham

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin brifinginin ardından, senatörler Lindsey Graham ve Bob Corker Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın cinayetten sorumlu olduğu izlenimi edindiğini açıkladı.

CIA Direktörü Gina Haspel bugün Senato'nun üst düzey isimleri ile gizli bir oturumda bir araya gelerek, senatörlere Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bilgi verdi.

Senato’nun Dışişleri Komisyonu'nun Cumhuriyetçi Başkanı Bob Corker, oturumun ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Corker, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın (Kaşıkçı’nın) öldürülmesi talimatı verdiğine, cinayeti izlediğine ve ne olduğunu bildiğine ve önceden planladığına dair hiçbir şekilde kuşkum yok. Eğer bir mahkeme jürisi önüne çıkmış olsaydı, kesinlikle 30 dakika içinde suçlu bulunurdu" şeklinde konuştu.

Önceden planlanan bu eylemin "Veliaht Prens'in bilgisi dışında gerçekleşmesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını" ifade eden Graham, "Sayın Kaşıkçı’nın öldürülmesinde en üst düzeyde rol oynadığını düşünüyorum" dedi. Graham, cinayetin sorumluları hesap vermeden, Suudi Arabistan’a silah satışını desteklemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Graham: Başka bir sonuç için bilerek kör olmak lazım

Bob Corker, Veliaht Prens'in en üst düzeyde rol oynadığını düşündüğünü söyledi

Bob Corker, Veliaht Prens'in en üst düzeyde rol oynadığını düşündüğünü söyledi

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, CIA Direktörü'nün gizli oturumda verdiği brifingin ardından basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Graham, "İnsanlar tarafından titizlikle yapılan plan ve tertibin Muhammed bin Selman'ın talimatı ile gerçekleşmediği sonucuna varmak için bilerek kör olmak gerekiyor" dedi.

Graham, Kaşıkçı cinayetinde Veliaht Prens'in sorumlulardan biri olduğuna dair bir karar tasarısının Senato’nun gündemine gelebileceğini söyledi. Cinayetin sorumlularına karşı yaptırım uygulanması gerektiğini vurgulayan Graham, aynı zaman gazetecilere yönelik cinayetlere göz yumulmayacağı mesajının da verilmesi gerektiğini dile getirdi. Graham, "eğer bu mesajı veremezsek, dünyayı gerçekten tehlikeli bir yer haline getiririz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Veliaht Prens’in Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu olduğuna dair kanıt bulunmadığı şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha çıkamamıştı. Riyad, Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kabul etmiş, ancak talimatın kim tarafından verildiğini açıklamamıştı.

dpa,rtr/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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