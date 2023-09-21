Selman: İsrail ile anlaşmaya her gün daha yaklaşıyoruz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerikan Fox News televizyonuna verdiği röportajda İsrail ve İran ile ilişkiler konusunda önemli mesajlar verdi.

İsrail ile ilişkilerin normalleşme yolunda olduğunu ve bu ülke ile bir anlaşma imzalanması için yapılan müzakerelerin durdurulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Selman, "Anlaşmaya her geçen gün daha yaklaşıyoruz. İlk kez gerçekten ciddi bir şeyler oluyor" dedi. İsrail ile olası bir anlaşmanın "Soğuk Savaş sonrası dönemin en büyük tarihî anlaşması" olacağını dile getiren Selman, ancak böyle bir anlaşmanın İsrail'in Filistinlilere yönelik tutumuna bağlı olacağını da sözlerine ekledi.

Veliaht Prens, "Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve bölgeyi rahatlatacak bir anlaşmaya varılabilirse, İsrail'de hangi hükümet iş başında olursa olsun herkesle iş birliği yapabileceklerini" belirtti. Suudi Arabistan Filistinlilerin en önemli finansörü konumunda.

"İran'ın nükleer silahı olursa bizim de olması gerekir"

İran'ın nükleer silah geliştirmesi olasılığıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Selman, "Tahran atom bombası sahibi olursa Suudi Arabistan'ın da güç dengesi için, güvenlik gerekçesiyle bunu yapması gerekir" dedi. Selman, "Herhangi bir ülkenin nükleer silah edinmesinden endişe duyarız. Bu kötü bir şey. Nükleer silaha gerek yok, çünkü kullanamazsınız. Nükleer silah kullanan bir ülke tüm dünya ile savaşta demektir. Dünya ikinci bir Hiroşima yaşayamaz. Dünyada 100 bin kişi ölürse dünyaya karşı bir savaş içindesiniz demektir" ifadelerini kullandı.

İran: Filistin davasına ihanet

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın İsrail ile normalleşme adımlarıyla ilgili açıklamalarına İran'dan yanıt gecikmedi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin "Filistin davasına ihanet" anlamına geleceğini söyledi.

Reisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları için gittiği New York'ta yaptığı açıklamada, "Bölge ülkeleri ve siyonist rejim arasında bir anlaşma, Filistin halkının ve Filistin direnişinin sırtına saplanmış bir hançer anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Reisi, diğer yandan ülkesiyle Suudi Arabistan arasında ilişkilerin geliştirilmesi sürecinden övgüyle bahsetti. Uzun süre bölgede sert rekabet içindeki iki ülke, geçen yıl Çin'in arabuluculuğunda yakınlaşma adımları atmıştı.

dpa,AFP / BK,ET

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