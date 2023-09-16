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Selin vurduğu Libya'da kolera tehlikesi

16 Eylül 2023

Sel felaketinin yaşandığı Libya'da kolera gibi salgın hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor.

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Libyen I Unwetter - Tausende Tote erwartet
Fotoğraf: Government of National Unity/ZUMA Wire/IMAGO

Daniel kasırgasının neden olduğu sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Libya'da yardım çalışmaları devam ederken, salgın hastalıkların ortaya çıkmasından endişe ediliyor. Ülkede görev yapan uluslararası yardım kuruluşları, özellikle felaketten en çok etkilenen , ülkenin doğusundaki Derne kentinde insanı durumu "felaket" diye nitelendirerek koleranın yayılabileceği uyarısında bulunuyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden yapılan açıklamada, yardım çalışmalarında yaşanan kaosa dikkat çekilerek, "Burada yardımların koordine edilmesi elzem" ifadesi kullanıldı.

BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de Cenevre'de yaptığı açıklamada, "hayatta kalanların kolera endişesi ve temiz içme suyu eksikliği nedeniyle acilen barınma, gıda ve temel tıbbi bakıma gereksinim duyduğunu" belirtti.

Arab News gazetesi, başkent Trablus'taki Sağlık Bakanlığının Derne'de yeraltı sularının insan ve hayvan cesetleri, çöp ve kimyasal maddelerle kirlendiği uyarısında bulunduğunu duyurdu. Gazete Sağlık Bakanı İbrahim El Arabi'nin, "İnsanlardan Derna'daki su kuyuları ve kaynaklarına yaklaşmamalarını istiyoruz" açıklamasına yer verdi.

Libya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yanında oturan bir adam
Libya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yanında oturan bir adamFotoğraf: Yousef Murad/AP/picture alliance

Derne'de 55 çocuk hastalandı

El Wasat adlı haber portalına konuşan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı, doğudaki Derne kentinde 55 çocuğun kirli su nedeniyle hastalandığını söyledi. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Tıbbi Operasyonlar Sorumlusu Manoella Carton da, "Böyle bir felaketin ardından hastalıkların kirlenmiş içme suyu ile yayılmasından endişe ediyoruz" açıklamasını yaptı. Ülkede çok sayıda gönüllü olduğuna dikkat çeken Carton, "Herkes yardım etmek istiyor ama çok kaotik bir ortam var" dedi. Felaketin yaşandığı yerlerde nerede neye ihtiyaç duyulduğunun anlaşılmasını tespit etmek için saatlerce trafikte beklediklerini ifade eden Carton, insanların psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu da hatırlattı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin (IFRC) Bölgedeki Sorumlusu Beşir Ömer ise yardımlar konusunda iletişim sorunun olduğuna dikkat çekerek, "Libya'da insani durum felaket. İhtiyaçlar, burada çalışan yerel ve uluslararası bütün kurum ve kuruluşların yapabileceğinden çok daha fazla" diye konuştu.

Sel felaketi sonrasında Derne'nin havadan görünümü
Sel felaketi sonrasında Derne'nin havadan görünümüFotoğraf: Muhammad J. Elalwany/AP/picture alliance

Libya'yı vuran Daniel kasırgasının yol açtığı seller ve Derne'de iki barajın yıkılması nedeniyle şu ana dek en az 3 bin 930 kişi yaşamını yitirdi. Ancak ölü sayısı hakkında çelişkili açıklamalar var. Uluslararası Kızıl Haç Bingazi'ye 5 bin ceset torbası gönderirken, Derne'nin Belediye Başkanı Abdül Moneim el-Gheithy, 19 ila 20 bin kişinin yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi.

Ülkenin 2014 yılından bu yana, doğu ve batı olmak üzere fiilen iki bölgeye bölünmüş olması, yardımların koordineli yapılmasını zorlaştırıyor. Ülkenin batısında Abdulhamid Dibeybe'nin başbakan olduğu, BM destekli, Trablus hükümeti bulunuyor. Derne'nin bulunduğu doğu bölgesi ise Tobruk'ta bulunan ve General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu tarafından desteklenen, Başbakan Usame Hamad'ın Ulusal İstikrar Hükümeti tarafından yönetiliyor.

dpa, AFP, DW / HT,EC

 

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