Selin vurduğu Artvin'de bilanço ağır

Sağanak yağışın ve selin olumsuz etkilediği Artvin’in Arhavi ilçesinde afetin ilk bilançosu açıklandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İlbank Bölge Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen hasar tespit çalışmalarının ilk sonuçlarına göre, bölgede 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı. 6 bina ile 3 ev ve 9 bağımsız bölüm de ağır hasar gördü. 253 bina, 1144 bağımsız bölüm ile 44 konut ise sel ve heyelanlardan etkilenerek hasar aldı. İlçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılarak kaybolan kişinin hâlâ arandığı bildirildi. Arhavi merkezden geçen Kapisre Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda araç suya sürüklenirken, ev ve iş yerlerini su basmış, Boğaziçi Mahallesi'nde cadde ve sokaklar sular altında kalmıştı. Yapılan hasar tespit çalışmalarına göre 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarının suyla dolduğu, araçların sürüklendiği, alt ve üst yapılarda ağır hasarlar oluşurken, tarım arazileri ile karayollarının çöktüğü, su, elektrik ve telefon hatlarının da zarar gördüğü belirlendi.

Rize'de iki kişi hala kayıp

Rize'nin Güneysu ilçesi ile Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan iki kişinin de halen arandığı bildiriliyor. 14 Temmuz'da ilk olarak Rize'de bir sel felaketi meydana gelmiş, 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Geçen hafta da yine Rize ile Artvin'de etkili olan aşırı yağış sel ve heyelana neden olmuştu.

Arhavi'yi vuran sel felaketi

Selin şoku atlatılamamış, oluşturduğu hasar ve enkaz henüz kaldırılamamışken Sakarya’dan Kars’a Karadeniz bölgesinden İç Anadolu'ya kadar bazı bölgelerde yeniden yağış beklendiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) de dünya genelinde doğal felaketlerin, iklim değişikliğinin artan olumsuz etkileri nedeniyle çoğaldığına dikkat çekmiş, Cuma günü açıkladığı raporunda son 49 yılda kuraklık, fırtına, sel ve mevsim normalinin üzerindeki hava sıcaklıkları yüzünden dünya genelinde bir milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

DHA/ ETO,JD

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