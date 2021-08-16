Selde can kaybı 71'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sellerde hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin sayısı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Ağustos'ta Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a yükseldi. Açıklamada, yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10, Bartın'da 1, toplam 71 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Sinop ve Kastamonu’da, kayıp ihbarı sayısının ise 47 olduğu bildirildi. Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca Kastamonu’da 4 bin 924 personel, 653 araç, 36 ambulans, 31 UMKE, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 dron, 1 İHA, 574 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 61 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 24 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği ile arama- tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi. Ayrıca 3 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil mutfak TIR'ı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfağın da bölgede olduğu belirtildi.

Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama- kurtarma ve temizlik çalışmaları sürüyor. Ezine Çayı'nın taşmasıyla oluşan selde yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı enkazında arama çalışmaları, gece boyunca devam etmiş, dün akşam saatlerinde yapılan aramalarda, enkazda 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

DHA/BÖ,JD

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