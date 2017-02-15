 Selahattin Demirtaş’a Weimar İnsan Hakları Ödülü | Almanya | DW | 22.07.2021

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Almanya

Selahattin Demirtaş’a Weimar İnsan Hakları Ödülü

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 2021 Weimar İnsan Hakları Ödülü’ne layık görüldü. Ödül töreni aralık ayında düzenlenecek.

Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2021 Weimar İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü.

Azınlık haklarını savunan Göttingen merkezli Tehdit Altındaki Halklar Cemiyeti (GfbV), Weimar Belediye Meclisi'nin ödül komitesinin önerisini dün itibarı ile kabul ettiğini duyurdu. Açıklamada Demirtaş'ın "Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli muhalif siyasetçilerden biri" olduğu belirtildi. Ayrıca Demirtaş'ın "Kürt sorununa barışçıl çözümü, demokratikleşmeyi, Hristiyan, Alevi ve Ezidi inanç gruplarının inanç özgürlüğünü", "Türkiye'deki Kürt, Asuri, Ermeni ve Rum halk gruplarının dil, siyaset ve kültür bakımından hak eşitliğini savunduğu" ifade edildi.

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Ödül töreninin Aralık ayında yapılması bekleniyor.

Demirtaş 3 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunuyor.

Weimar Belediye Meclisi geçen yıl Hollandalı Katolik Rahip Jozef Jan Michel Kuppens ile Malavili Felicia K Monjeza'yı insan hakları ödülüne layık görmüştü. Ödülün Malavi'deki tütün plantajlarındaki modern köleliğin sona erdirilmesi için yaptıkları çalışmalar nedeniyle verildiği açıklanmıştı. Türkiye'den 1998 yılında da HDP Adana milletvekili ve hukukçu Meral Danış Beştaş ödüle layık görülmüştü.

DW / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 2021 Weimar İnsan Hakları Ödülü’ne layık görüldü. Ödül töreni aralık ayında düzenlenecek.  

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