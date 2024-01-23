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Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a götürüldü

23 Ocak 2024

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, hastanedeki annesini ziyaret etmesi için Edirne Cezaevinden Diyarbakır'a götürüldüğü bildirildi.

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin DemirtaşFotoğraf: HDP

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, hastanede bulunan annesini ziyaret etmesi için Diyarbakır'a götürüldüğü bildirildi.

DEM Parti'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'ın, rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’da hastanede müşahade altında olduğu belirtilerek "Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır’a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir" denildi.

4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, 2022'de kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılan babası Tahir Demirtaş'ı ziyaret için de Diyarbakır'a nakledilmişti. Baba Tahir Demirtaş, 31 Aralık 2023'te yaşamını yitirmiş, Selahattin Demirtaş, yasını cezaevindeki hücresinde yaşamak istediğini belirterek Diyarbakır'a götürülme talebinde bulunmamıştı.

DW/BK,TY

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