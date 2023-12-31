Selahattin Demirtaş'ın babası hayatını kaybetti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş, sabah saatlerinde Diyarbakır'a bağlı Kayapınar ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Demirtaş, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Demirtaş’ın cenazesi, işlemlerinin ardından evinden alınarak defin için Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze saat 16.00'da defnedilecek.

Selahattin Demirtaş’ın cenazeye katılması için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapmayacağı öğrenildi.

DW Türkçe'ye konuşan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Demirtaş'ın cenazeye katılmayacağını açıkladı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada da Demirtaş'ın cenazeye katılmayacağı, "yasını cezaevindeki hücresinde yaşamak istediği ve bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağını ilettiği" bildirildi.

Tahir Demirtaş, geçen yıl kasım ayında kalp krizi geçirmiş, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği Diyarbakır’da babasıyla görüşmüştü.

"Merak etme baba"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, babasının ölümü ile ilgili mesaj yayınladı. DEM Parti aracılığıyla paylaşılan mesajda Demirtaş, "Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et, nasırlı emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun. Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum" dedi.

DEM Parti'den açıklama

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, "Rehin tutulan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş bu sabah hayatını kaybetmiştir. Acımız büyük, sevgili Selahattin Demirtaş’ın, Demirtaş ailesinin ve partililerimizin, halkımızın başı sağolsun. Ömrünü mücadelede geçiren evlatlar yetiştiren Tahir Demirtaş’ın mekanı cennet olsun" denildi.

Parti Eş Genel Başkanlarının ve partinin bütün birimlerinin cenazeye katılacağının belirtildiği açıklamada; "Demokratik siyaset yürütenlere bu acıları yaşatanlar, son anlarında sevdiklerinin yanında olmalarını engelleyen bu zulüm düzeni yarattığı bu öfkede boğulacaktır" ifadelerine yer verildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları da sosyal medya hesabından Demirtaş ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, "Yıllardır ailelerimizden ve sevdiklerimizden uzakta, zulümle ve ölümle bizi karşı karşıya bırakan bu sisteme karşı mücadelemizde başarıya ulaşacağız. Bu karanlık dayatma kaderimiz değildir. Acıların son bulduğu, ömürlerin cezaevi kapılarında geçmediği; adalet ve barış dolu bir ülkeyi kuracağımızın sözünü yineliyoruz" diye yazdı.

DW/SÖ,TY

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