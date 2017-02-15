 Sel sonrası yeniden imar için 30 milyar euro | Almanya | DW | 10.08.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Sel sonrası yeniden imar için 30 milyar euro

Almanya'da federal hükümet ve eyalet yönetimleri, 186 kişinin canına mal olan sel felaketi sonrasında yeniden imar için 30 milyar euroluk fon oluşturulmasını kararlaştırdı.

Başbakan Angel Merkel eyalet başbakanlarıyla bir araya geldi.

Başbakan Angel Merkel eyalet başbakanlarıyla bir araya geldi.

Almanya'da federal hükümet ve eyalet yönetimleri, ülkenin batı kesimlerinde geçen ay 186 kişinin ölümüne yol açan şiddetli yağış ve sellerin ardından 30 milyar euroluk yeniden imar fonu oluşturulmasında uzlaştı.

Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının bugün gerçekleştirdiği video-konferansta alınan karara göre, bu miktarın 28 milyar euroluk bölümü federal hükümet ve eyaletler tarafından yarı yarıya finanse edilecek ve uzun vadeli altyapı çalışmalarına harcanacak. İki milyar euroluk miktar ise federal hükümet tarafından karşılanacak ve sel felaketinde tahrip olan demiryolları gibi federal hükümetin sorumluluk alanındaki altyapıya aktarılacak.

30 milyar euroluk kaynağın serbest bırakılabilmesi için gereken yasanın Çarşamba günkü Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edilmesi ve 26 Eylül'deki seçimler öncesinde Federal Meclis'te oylanması öngörülüyor.

Eyalet başbakanlarından teşekkür

Sellerden en ağır hasarı gören Rheinland-Pfalz ve Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletlerinin başbakanları, gösterdikleri dayanışma için diğer eyaletlerin yönetimlerine ve federal hükümete teşekkür etti. Rheinland-Pfalz eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, sadece kendi eyaletinde şimdilik 15 milyar euroluk hasar tespit edildiğini belirterek "Eyaletler ve federal hükümete dayanışmalarından dolayı kalpten teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Almanya'da özel haneler ve altyapı sellerden ağır hasar gördü.

Almanya'da özel haneler ve altyapı sellerden ağır hasar gördü.

KRV Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Başbakan adayı Armin Laschet de evler ve kentleri yeniden imar edeceklerini, yeni başlangıçlar için mağdurların yanında olacaklarını belirterek eyalet yönetimleri ve federal hükümete teşekkür etti, "Bunu unutmayacağız" dedi.

400 milyon euroluk acil yardım paketi çıkarılmıştı

Federal hükümet, sel felaketinin hemen sonrasında mağdurların ihtiyaçlarının karşılanması ve uğradıkları zararın tazmini için 400 milyon euroluk bir acil yardım paketi açıklamış, eyaletlerle bu miktarın yarı yarıya paylaşılacağını, gerekirse miktarın yükseltilebileceğini bildirmişti.

Sel felaketi öncesinde erken uyarı sistemlerinin yeterince etkili olmadığı, vatandaşların şiddetli yağışlardan geç haberdar edildiği yönünde eleştiriler de dikkate alındı. Federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin toplantısında halkın uyarılması için cep telefonlarına aynı anda otomatik olarak kısa mesaj atılmasına imkan tanıyacak bir sistem oluşturulmasında uzlaşıldı. Toplantıda ayrıca siren ağı sisteminin geliştirilmesi de kararlaştırıldı. Federal hükümetin siren ağı sistemi için 2023 yılına kadar bir teşvik programı üzerinden eyaletlere 88 milyon euroluk kaynak sağlayacağı bildirildi.Fotoğraflarla Almanya'daki sel felaketi

AFP/BK,DA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya'daki selin seçimlere etkisi olur mu?

Almanya'da yaşanan son yılların en korkunç sel felaketinde can kaybı artarken hükümet bölgeye yardım sözleri veriyor. 26 Eylül’de yapılacak seçimlere geri sayım başlarken yaşanan bu afetin siyasete etkisi oluyor mu?  

Merkel'den afetzedelere hızlı yardım sözü

Almanya Başbakanı Merkel, ülkenin batı bölgelerini vuran sel felaketi sonrasında acil yardım ödemelerinin birkaç gün içinde başlatılacağı sözü verdi. İlk etapta 400 milyon euroluk yardım öngörülüyor.  

Sel felaketinde "fiyasko" tartışması

Almanya'da geçen hafta etkili olan şiddetli yağışlarla gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı 163'e çıktı. Yaralar sarılmaya çalışılırken erken uyarı sistemi tartışmaları da alevlendi.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Almanya'da selden etkilenenler devletin onları yalnız bıraktığını düşünüyor  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Başbakan Angel Merkel eyalet başbakanlarıyla bir araya geldi.

Sel sonrası yeniden imar için 30 milyar euro

Almanya'da federal hükümet ve eyalet yönetimleri, 186 kişinin canına mal olan sel felaketi sonrasında yeniden imar için 30 milyar euroluk fon oluşturulmasını kararlaştırdı.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  