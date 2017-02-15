Sel sonrası yeniden imar için 30 milyar euro

Almanya'da federal hükümet ve eyalet yönetimleri, ülkenin batı kesimlerinde geçen ay 186 kişinin ölümüne yol açan şiddetli yağış ve sellerin ardından 30 milyar euroluk yeniden imar fonu oluşturulmasında uzlaştı.

Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının bugün gerçekleştirdiği video-konferansta alınan karara göre, bu miktarın 28 milyar euroluk bölümü federal hükümet ve eyaletler tarafından yarı yarıya finanse edilecek ve uzun vadeli altyapı çalışmalarına harcanacak. İki milyar euroluk miktar ise federal hükümet tarafından karşılanacak ve sel felaketinde tahrip olan demiryolları gibi federal hükümetin sorumluluk alanındaki altyapıya aktarılacak.

30 milyar euroluk kaynağın serbest bırakılabilmesi için gereken yasanın Çarşamba günkü Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edilmesi ve 26 Eylül'deki seçimler öncesinde Federal Meclis'te oylanması öngörülüyor.

Eyalet başbakanlarından teşekkür

Sellerden en ağır hasarı gören Rheinland-Pfalz ve Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletlerinin başbakanları, gösterdikleri dayanışma için diğer eyaletlerin yönetimlerine ve federal hükümete teşekkür etti. Rheinland-Pfalz eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, sadece kendi eyaletinde şimdilik 15 milyar euroluk hasar tespit edildiğini belirterek "Eyaletler ve federal hükümete dayanışmalarından dolayı kalpten teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Almanya'da özel haneler ve altyapı sellerden ağır hasar gördü.

KRV Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Başbakan adayı Armin Laschet de evler ve kentleri yeniden imar edeceklerini, yeni başlangıçlar için mağdurların yanında olacaklarını belirterek eyalet yönetimleri ve federal hükümete teşekkür etti, "Bunu unutmayacağız" dedi.

400 milyon euroluk acil yardım paketi çıkarılmıştı

Federal hükümet, sel felaketinin hemen sonrasında mağdurların ihtiyaçlarının karşılanması ve uğradıkları zararın tazmini için 400 milyon euroluk bir acil yardım paketi açıklamış, eyaletlerle bu miktarın yarı yarıya paylaşılacağını, gerekirse miktarın yükseltilebileceğini bildirmişti.

Sel felaketi öncesinde erken uyarı sistemlerinin yeterince etkili olmadığı, vatandaşların şiddetli yağışlardan geç haberdar edildiği yönünde eleştiriler de dikkate alındı. Federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin toplantısında halkın uyarılması için cep telefonlarına aynı anda otomatik olarak kısa mesaj atılmasına imkan tanıyacak bir sistem oluşturulmasında uzlaşıldı. Toplantıda ayrıca siren ağı sisteminin geliştirilmesi de kararlaştırıldı. Federal hükümetin siren ağı sistemi için 2023 yılına kadar bir teşvik programı üzerinden eyaletlere 88 milyon euroluk kaynak sağlayacağı bildirildi.Fotoğraflarla Almanya'daki sel felaketi

AFP/BK,DA

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