Sel nedeniyle Ankara'da iki, Karaman'da bir can kaybı

Sağanak yağışlar sonrasında meydana gelen sellerde Ankara'da iki, Karaman'da ise bir kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Pazar akşamı meydana gelen sel nedeniyle iki kişi yaşamını yitirdi. Teberik Mahallesi'nde yaşayan bir kişi sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek, sel nedeniyle mahsur kalan bir kişi de elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, selde hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Ankara'da hafta sonunda yaşanan sel ve su baskınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı üçe yükseldi. Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi'nin Cumartesi günü taşması sonucu aracıyla sele kapılan CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit hayatını kaybetmişti. Bir kişinin ise kayıp olduğu belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Soylu inceleme yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sel ve su baskınlarının yaşandığı Akyurt ilçesinde Pazar akşamı incelemelerde bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sel bölgesine geldi. Bakan Süleyman Soylu, Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve diğer yetkililer Belediye Başkanlığı'nda toplantı gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da Pazartesi günü de "kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak sel ve su baskını" beklendiğini belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Pazar günü yapılan açıklamaya göre Ankara'da son dört gündür yaşanan fırtınada rüzgarın hızı saatte 92 kilometreye ulaşırken, 127 kilogramlık yağış gerçekleşti. Ankara'daki yıllık yağış ortalamasının ise 392 kilogram olduğu belirtildi. Kentte dört içinde 250 ağaç devrildi, 63 çatı uçtu, 5 istinat duvarı yıkıldı.

Ankara'da cumartesi günü de sağanak yağış etkili oldu Fotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images

Ankara'da okullar bir gün tatil

Ankara'da aşırı yağışlar nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildi. Vali Vasip Şahin Twitter hesabından Pazar günü yaptığı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Karaman'da bir kişi yaşamını yitirdi

Karaman'da da koyun otlatırken sağanak sonrası oluşan sel sularına kapılan aileden bir kişi yaşamını yitirdi. Olay sırasında yanında bulunan eşi ve bir çocuğu ise son anda kurtuldu.

Karaman'da bir kişinin hayatını kaybettiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu.

Sağanak yağışlar Amasya ve Kastamonu'da da hayatı olumsuz etkiledi. Amasya'da sağanağın etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Taşan dereler nedeniyle ekili araziler zarar gördü, Akdağ Tüneli ulaşıma kapandı. Ziyaret beldesinde sele kapılan birçok araç sürüklendi. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde de sağanak nedeniyle meydana gelen selde yollar zarar gördü.

DHA, DW/JD, SSB