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Sel felaketinin vurduğu Afganistan'da olağanüstü hâl

11 Mayıs 2024

Afganistan'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sellerde resmi verilere göre en az 153 kişi hayatını kaybetti. Sellerden etkilenen bölgelerde olağanüstü hâl ilan edildi.

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Afganistan'da sellerden en çok etkilenen Baglan vilayetinde çamurla kaplanan bir nehir
Afganistan'da sellerden en çok etkilenen Baglan vilayetinde çamurla kaplanan bir nehirFotoğraf: AFP

Afganistan'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sellerde çok sayıda can kaybı yaşandı. Ülkedeki can kaybına ilişkin sayılarsa farklılık gösteriyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani, sel felaketi nedeniyle Baglan eyaletinde 131, Takar eyaletinde 20, Badakşan eyaletinde ise iki kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sözcü, en az 138 kişinin yaralandığını, çok sayıda kişinin de hâlen kayıp olduğunu belirtti.

Afganistan genelinde faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı (WFP) ise sellerde 300'ü aşkın insanın öldüğünü duyurdu.

WFP'nin Afganistan'daki iletişim yetkilisi Rana Deraz, AFP'ye yaptığı açıklamada "Mevcut bilgimiz, Baglan vilayetinde 311 can kaybı olduğu, 2 bin 11 evin yıkıldığı, 2 bin 800 evin de hasar gördüğü yönünde" dedi.

Bir başka Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu olan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise Baglan'da 218 kişinin öldüğünü duyurdu.

Nach Sturzfluten in Afghanistan
Fotoğraf: AFP

Yetkililer, aşırı yağışların Gor ve Herat vilayetlerinde de ciddi hasara sebep olduğunu belirtti.

Sellerden etkilenen bölgelerde olağanüstü hâl ilan eden Ulusal Savunma Bakanlığının bu bölgelerdekilere gıda ve ilaç dağıtmaya başladığı açıklandı.

Afgan makamlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları da kurtarma ekiplerini afet bölgesine gönderdi. Ancak yetkililer, seller nedeniyle bazı bölgelere erişim sağlanamadığını belirtti.

Reuters,AFP/CÖ,EC

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