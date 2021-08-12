Sel felaketi: Kastamonu'da 4 can kaybı

Şiddetli yağış sonucu selin meydana geldiği Kastamonu'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketi ile ilgili yapılan açıklamada, Bartın'da da bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütüldüğünü belirten AFAD, ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlandığı vurgulandı.

Kastamonu

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de sel felaketi ile ilgili tahliye çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Bartın'da 318 kişi, Kastamonu'da 210 kişi, Sinop'ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edildiğini" kaydetti.

Selden etkilenen birçok bölgeye elektrik verilemezken ulaşım da güçlükle sağlanıyor. AFAD, Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 180 köye ve Sinop'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilemediği, Kastamonu'ya bir mobil enerji aracı, Sinop'a da jenarater sevk edildiğini aktardı.

Heyelan tehlikesi

Üç ilde sel sonucu çok sayıda köprü yıkıldı. AFAD'ın açıklamasına göre Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana geldi, Kastamonu'da 2, Bartın'da 2 köprü yıkıldı. Sinop'un Ayancık ilçesine ulaşım köy yollarından sağlanıyor.

Kastamonu

Sel felaketi nedeniyle ulaşım ve iletişim sağlanamayan Bozkurt ilçesine ulaşmaya çalıştığını duyuran CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da her yerde heyelan olduğunu ve yolların sürekli kapandığı uyarısı yaptı. Baltacı, bölgedeki iş makinesi sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı da sel felaketi yaşanan Sinop ve Kastamonu'daki arama kurtarma çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 6 adet helikopterle destek verdiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da sel felaketinden etkilenen 3 ile toplam 10 milyon lira kaynak aktardıklarını duyurdu.

Kastamonu

Sel bölgesine düşen yağış miktarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın Ulus'ta 90 mm; Kastamonu Küre'de 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu'ya 123 mm, Abana'ya 122 mm Bozkurt'a 117 mm; Sinop Merkezde 104,6 kg, Ayancık'ta 301,03 kg, Boyabat'ta 76,6 mm, Dikmen'de 54 mm, Erfelek'te 78,6 mm, Gerze'de 72,4 mm, Merkez'de 83,8 mm, Türkeli'nde 223,23 kg yağış düştü.

DHA,ANKA/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe