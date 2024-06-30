Selçuk, Menderes ve Susurluk'taki yangınlar kontrol altında

İzmir'in Selçuk ve Menderes ile Balıkesir'in Susurluk ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Bakan Yumaklı, yangınlarla bağlantılı olarak Menderes ve Çeşme'de gözaltına alınanlar olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu sabah yaptığı açıklamada İzmir'in Selçuk ve Menderes ile Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yangınların çıkış nedenlerinin valilik ve kolluk güçleri tarafından araştırılmaya devam edildiğini belirten Bakan Yumaklı, Menderes'teki yangının bir hobi bahçesinden çıktığını ve ilgili kişilerin gözaltına alındığını kaydetti.

İzmir'de dün birçok yangın çıktığını ancak bunlardan altısının "risk grubunda" olduğunu hatırlatan Yumaklı, Çeşme'de yangının "sigara izmaritinden çıktığı" ve bununla ilgili olarak bir kişinin gözaltında olduğu bilgisini paylaştı.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarına yol açabilecek kişilere de uyarıda bulundu:

"İster bilinçli ister bilinçsiz ister hatayla ister ihmalle, herhangi bir şekilde orman yangınına ya da zarar verecek bir yangına sebep olacakların çok ağır müeyyidelerle karşılaşacaklarını buradan belirtmek istiyorum."

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Yangınların telafisinin olmadığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı, hava sıcaklıklarının yükseldiği ve gelecek hafta Ege bölgesinde şiddetli rüzgarın beklendiği bir dönemde hassas olunması gerektiğini vurguladı.

Yangın Kuşadası'na sıçradı

Bakan Yumaklı, açıklamaları öncesinde X hesabından yaptığı paylaşımda da "Yangın söndürme uçaklarımız, helikopterlerimiz ve kara gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullanarak, Kuşadası ve Selçuk'taki yangınların havadan söndürme çalışmalarına ait görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

DHA'nın aktardığına göre İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan yangın için, sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale başlatıldı. Gece boyunca üç gece görüşlü helikopter yangına müdahale ederken, sabahın ilk ışıklarında diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde 44 yangın çıktı

Bakan Yumaklı gece saatlerinde yaptığı açıklamada ise Türkiye'nin yedi kentinde, "30'u kırsal yani orman dışı yangını olmak üzere 44 adet yangın" çıktığını söylemişti. Yumaklı "Bunlardan 11 tanesi bizim yüksek risk grubunda gördüğümüz yangınlardan oluşuyordu. 6 tanesiyle ilgili gereken müdahaleler yapıldı ve onlar şu anda herhangi bir risk teşkil etmiyor ve kontrol altına alındı" demişti. Yumaklı, İzmir'de 22 yangının çıktığı bilgisini vermişti.

Bakan İbrahim Yumaklı, dün gece yangınlar hakkında bilgi verdi Fotoğraf: Yağmur ÖNGÜN/DHA

Selçuk'ta 350 hektar ve Menderes'te 150 hektar alanın yangından etkilendiğini kaydeden Bakan, "Etkilenen alan demek tamamının yanması anlamına gelmiyor. Yangınların söndürülmesi sonrasında ne kadar alanın hasar gördüğü yine arkadaşlarımız tarafından açıklanacak" ifadelerini kullanmıştı. Bakanın verdiği bilgilere göre yangınlarda yanan ev veya tesis olmadı.

DW, DHA/JD, HT

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