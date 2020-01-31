 Selçuk Mızraklı′ya 9 yıl hapis cezası | TÜRKİYE | DW | 09.03.2020

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TÜRKİYE

Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl hapis cezası

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanıyken İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Selçuk Mızraklı'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Türkei Diyarbakir Selcuk Mizrakli (DHA)

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Diyarbakır'ın seçilmiş belediye başkanı Selçuk Mızraklı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Mızraklı, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılmayı reddetti.

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mızraklı'nın avukatları müvekkillerine isnat edilen suçların dayanaksız olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Mızraklı hakkında hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince geçen Kasım ayında kabul edilmişti. İddianamede "Mızraklı'nın terörist cenazesi, taziyesi ve terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen birçok eylem ve toplantılara katıldığı" ifadeleri yer almıştı.

Selçuk Mızraklı, 19 Ağustos’ta Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe ile birlikte görevden alınmıştı. İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP’li belediye başkanlarının yerine il valileri kayyum olarak atanmıştı. Mızraklı, geçen Ekim ayında gözaltına alındıktan sonra "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı.

DW,DHA/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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