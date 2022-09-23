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Finlandiya - Rusya sınırı
Finlandiya - Rusya sınırı Fotoğraf: Oliver Morin/AFP
PolitikaAvrupa

Seferberlik ilanı sonrası Ruslar ülkeden kaçıyor

2 saat önce

Moskova'nın yedek askerleri göreve çağırmasının ardından çok sayıda Rus ülkeden kaçıyor. Kazakistan ve Finlandiya sınırlarında yoğunluk oluştuğu bildirildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından savaşa gönderilmekten korkan çok sayıda Rus vatandaşı ülkeden kaçmanın yollarını arıyor. Havayoluyla Rusya'dan ayrılanların yanı sıra karayoluyla da sınırdan geçmeye çalışanların sayısında artış olduğu bildirildi. Kazakistan Sınır Koruma Dairesi, otomobille çeşitli sınır kapılarından ülkeye giren Rusların sayısının arttığını, ancak durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.

Ermenistan ve Gürcistan'a da geçen çok sayıda Rus olduğu açıklanmıştı. Ruslar uçak seferlerinin dolmasının ardından karayolunu daha fazla kullanmaya başladı. Ruslar, vize istenmemesi ve Rusça dilinin yaygın kullanımı nedeniyle özellikle eski Sovyet ülkelerini tercih ediyor.

Eski Sovyet ülkelerinde rahatsızlık var

Savaşın başlangıcından bu yana, kısmi seferberlik öncesinde de, çok sayıda Rus eski Sovyet ülkelerine kaçmıştı. Ancak Rusların gidişi bu ülkelerde rahatsızlık yaratıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz günlerde sayının artmasının kiralık ve satılık emlak fiyatlarının yükselmesine yol açmasından şikayet etti.

Finlandiya - Rusya sınırı
Finlandiya - Rusya sınırı Fotoğraf: REUTERS

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da Kazak halkı arasında rahatsızlıklar yaşandığına dikkat çekerek "Ülkemizin istikrarı, etrafındaki türbülans koşulları altında ciddi bir sınava tabi tutmuştur. Ağır jeopolitik durumda ulusal güvenliğimiz önceliğimizdir" açıklamasını yaptı. Bakanlık, "Vatandaşlarımız bilgelik gösterip misafirperverlik geleneğine sadık kalacaktır" ifadesini kullandı.

Finlandiya'ya gidişler de arttı

Finlandiya'nın güneydoğusundaki Rusya sınırında da otomobiller kuyruk oluşturuyor. Reuters haber ajansına konuşan Finlandiya sınır koruma yetkilileri, yoğunluğun geçen haftadan yana ciddi bir artış gösterdiğini, Rusya'dan gelenlerin sayısının katlanarak arttığını aktardı.

Ancak Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Rus vatandaşlarının ülkeye girişine kısıtlama getirmek istiyor. Buna sınır trafiğindeki artan yoğunluğu gerekçe gösteren Marin, "Hükümetin tavrı çok açık. Biz Rus turizminin ve Finlandiya üzerinden transit geçişlerin durdurulmasını istiyoruz" dedi.

Finlandiya - Rusya sınırı
Finlandiya - Rusya sınırı Fotoğraf: REUTERS

Ruslar, Finlandiya sınırını Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için de sıklıkla kullanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceki gün ülkede kısmi seferberlik ilan etmiş, ardından Savunma Bakanlığı da 300 bin yedek askeri göreve çağırmıştı. Seferberlik ilanı ülkede protestolara yol açmıştı.

dpa,Reuters/HS,EC

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