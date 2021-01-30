Seehofer: Mecbur olmadıkça yurtdışına gitmek budalalık olur

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer hükümetin getirdiği ve bugünden itibaren geçerli olacak yeni seyahat yasaklarını savundu. Augsburger Allgemeine gazetesine bir mülakat veren Seehofer "Ulaştırma yasağı ağır bir önlem ama nüfusumuzun korunması için muhakkak gerekli" dedi. "Mesele yüksek derecede bulaşıcı, mutasyon geçirmiş virüslerden korunmak" diyen Seehofer halktan mecburi olmayan tüm yurtdışı seyahatlerinden vazgeçmelerini istedi. Bunun bir "vatandaşlık ödevi" olduğunu belirten Seehofer "Gerçekten zorlayıcı bir sebep olmaksızın mutasyon bölgelerine gitmek, açıkça söylemeliyim ki, budalalık olur" diye konuştu.

Almanya'da hükümet daha bulaşıcı olan koronavirüs varyantlarının yayılmasını frenlemek için Portekiz, İrlanda, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'dan yapılacak seyahatleri Cumartesi gününden itibaren büyük ölçüde kısıtladı. Pazar günü bu ülkelere Lesotho ve Esvatini de katılacak.

Federal Hükümet'in kabul ettiği düzenlemeye göre havayolu, karayolu ve denizyolu şirketleri 17 Şubat tarihine kadar bu ülkelerden Almanya'ya yolcu taşıyamayacak. Alman vatandaşları, Almanya'da oturum hakkı bulunan yabancı ülke vatandaşları ve transit yolcular uygulamadan muaf tutulacak. Mal trafiği de dokunulmaz olarak kalmaya devam edecek. Seehofer gazeteye yaptığı açıklamada "Az sayıdaki istisnai durum için geçerli olansa, ülkeye girişte negatif test sonucu göstermek ve karantinaya girmektir" dedi.

Alexander Lambsdorff

Sahte test piyasası

Muhalefetteki partilerden Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grup Başkanı Alexander Lambsdorff genel bir seyahat yasağı koymanın "doğru yol olmadığını" söyledi. Virüs mutasyonlarının görüldüğü ülkelerin net bir biçimde tanımlanması gerektiğini belirten Lambsdorff "Buralardan gelişler azaltılmalı ve ülkeye gelen herkes havalimanında teste tabi tutulmalı" diye konuştu.

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi milletvekili Patrick Sensburg da sahte koronavirüs testi yaptırarak Almanya'ya seyahat edenler olduğunu ileri sürdü. Sensburg Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada "Rusya, Ukrayna, Türkiye ya da Mısır gibi ülkelerde şu anda büyük bir sahte test piyasası bulunuyor" dedi. Sensburg bu yüzden yeni varyantları da dahil olmak üzere koronavirüsün Almanya'ya gelmesi riski bulunduğunu söyledi.

dpa / EC, JD

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