Seehofer Frankfurt saldırısı nedeniyle tatilini yarıda kesti

Frankfurt ana tren garında, Eritre vatandaşı olduğu açıklanan bir kişi tarafından hızlı trenin önüne itilen 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer tatilini yarıda kesti.

Annesiyle birlikte hızlı trenin önüne itilen 8 yaşındaki çocuğun öldüğü saldırıyı, "en sert şekilde kınadığını" söyleyen Seehofer, "saldırganın yargıya hesap vermesi, hak ettiği cezayı alması için hukuk devleti çerçevesinde tüm imkanları kullanacakları" sözünü verdi.

Bakan aynı zamanda Frankfurt saldırısı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekti, bu sonuçlanmadan kesin yargılara varmanın yanlış olacağına işaret etti.

İçişleri Bakanlığı, tatilini yarıda kesen Bakan Seehofer'in son günlerde işlenen ağır suçlar, şiddet olayları nedeniyle güvenlik kurumlarının üst düzey yetkilileriyle toplantı düzenleyeceğini duyurdu. Bakan Seehofer'in, Frankfurt'taki saldırıyla ilgili soruşturmanın ilk sonuçları hakkında da Salı günü basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer

Frankfurt kentinin bulunduğu Hessen Eyaleti'nin Başbakanı Wolfgang Bouffier konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. "Frankfurt ana tren garından bir erkek çocuğun ölümü beni derinden sarstı" diyen Bouffier, olayın yetkili makamlar tarafından aydınlatılacağını kaydetti.

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann da sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı. Feldmann açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Şu ana kadar olay hakkında bildiklerimiz, Frankfurt'u temsil eden her şey ile çelişiyor. Biz Frankfurtlular omuz omuza verir, fedakarca insanlara yardım eder, zorda olanları kurtarırız, birbirimizin yanında oluruz… Tıpkı kentin üzerine bir gölgenin düştüğüne tanıklık ettiğimiz bugün olduğu gibi" sözlerini kaydetti.

Sosyal medyada tansiyon tırmandı

Frankfurt ana tren garında anne ve oğlunu hızlı trenin önüne iten, 8 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açan kişinin Eritre vatandaşı olduğunun açıklanması üzerine sosyal medyada aşırı sağcı çevreler ve sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi (AfD) tarafından yapılan göçmen karşıtı paylaşımlar tartışmalara yol açtı.

AfD Federal Meclis Grup Başkanı Alice Weidel, Frankfurt'taki olayın soruşturması henüz devam ederken Twitter'de yaptığı açıklamada, zanlının Afrikalı olduğuna vurgu yaptı, göçmenlere, mültecilere sıcak, hoşgörülü yaklaşıma son verilmesi gerektiğini savunarak, "Daha ne olmalı? Kendi ülkemizin vatandaşlarını koruyun" ifadelerine yer verdi.

Almanya'ının Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde 1 Eylül'de yapılacak seçimler öncesinde sağcı popülist AfD'nin kampanyasının en önemli ayağını Başbakan Angela Merkel'in mültecilere açık kapı politikasına itirazlar oluşturuyor.

Frankfurt'ta ne yaşandı?

Almanya'nın Frankfurt kentinin ana tren garında sabah saatlerinde bir anne ile oğlu, 40 yaşındaki bir erkek tarafından hızlı trenin önüne itildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Münih'ten Düsseldorf'a gitmekte olan hızlı trenin gara girişi öncesinde, yedinci perondan raylara itilen anne son anda kendini rayların dışına atarak sağ kurtulabildi.

Frankfurt'taki ana tren garında saldırı sonrası peronlar kapatıldı

Ancak 8 yaşındaki erkek çocuk, hızlı trenin ani fren yapmasına karşın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı kaçarken yakalandı

Frankfurt polisi, zanlının bir kadını daha raylara itmeye çalıştığını ancak bu kişinin buna karşı koyarak adamdan uzaklaşabildiğini açıkladı.

Polis, olay mahallinden kaçan zanlının, tren garının dışında, çevredekilerin yardımıyla durdurulduğunu, sonrasında da polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Zanlının Eritre vatandaşı olduğu bilgisini paylayan Frankfurt polisi, kasten adam öldürme ve cinayete teşebbüs suçlarından soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Psikolojik destek

Bir çocuğun ölümüne yol açan olaya tanıklık edenler arasında o esnada peronda bulunan çok sayıdaki çocuğun yer aldığı açıklandı. 8 yaşındaki çocuğun önüne itildiği hızlı trenin bir yolcusu o anları, "insanların ağlayarak yere yıkıldı" sözleriyle aktardı.

Çok sayıda yolcu ve görgü tanığına tıbbi ve psikolojik destek verildiği açıklandı. Alman Demiryolu İşletmesi Deutsche Bahn da özel, ücretsiz bir telefon hattı oluşturulduğunu, olaya tanıklık edenlere bu yolla psikolojik destek verileceğini duyurdu.

9 gün önce bir kadın öldürüldü

20 Temmuz'da Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Voerde kentinde, 28 yaşındaki bir erkek tarafından trenin önüne itilen 34 yaşında bir kadın hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlının halen neden kadını rayların üzerine ittiğine dair konuşmadığı belirtildi. Soruşturmayı yürüten yetkililere göre zanlı ile kurban birbirlerini tanımıyordu.

DW,AFP,dpa/DA,GA

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