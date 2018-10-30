Seehofer CSU liderliğini bırakmak istiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in de partisinin liderliğini bırakmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Alman haber ajanı dpa'nın parti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Seehofer, Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) liderliğinden istifa edecek. Seehofer'in istifasına ilişkin açıklamasını hafta içinde yapması bekleniyor.

Merkel liderliğindeki CDU'nun Bavyera'daki kardeş partisi CSU'nun başına geçecek yeni ismin ise partinin Ocak ayında yapılacak kongresinde belirlenebileceği belirtiliyor. Parti liderliği için Bavyera eyaletinin başbakanı Markus Söder'in ismi öne çıkıyor.

Bakanlık görevini de bırakabilir

Parti kaynakları, Seehofer'in ayrıca yasama dönemi sona ermeden İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılma niyetinde olduğunu da belirtiyor. Ancak Seehofer'in bakanlık koltuğundan ne zaman ayrılacağına ilişkin net bir takvim yok. Şu anki yasama dönemi 2021 yılında sona erecek.

69 yaşındaki Seehofer'in liderliğini yaptığı CSU, kalesi olarak görülen Bavyera'da geçtiğimiz ay yapılan seçimlerinde yüzde 10'un üzerinde oy kaybederek eyalet meclisindeki mutlak çoğunluğunu yitirmişti. Parti ayrıca 2017'deki seçimlerde kan kaybı yaşamış ve oylarının bir kısmını sağ popülist AfD'ye kaptırmıştı.

Merkel'le karşı karşıya gelmişti

Seehofer'in istifa kararı aldığı yönünde haber, Alman siyasetinde çalkantılı bir döneme denk geldi. Geçtiğimiz ay Hessen'deki seçimlerin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel de CDU liderliğini bırakacağını açıklamış ve bunun başbakanlık koltuğunda son dönemi olduğunu duyurmuştu.

Merkel'in koalisyon ortağı Seehofer, özellikle sığınmacı krizi karşısında sert iltica politikaları izlenmesi için bastırarak, bir önceki koalisyon hükümetini dağılmanın eşiğine getirmişti. İltica politikasında yaşanan kriz, koalisyon ortaklarına olan desteğin azalmasına neden olmuştu.

Almanya'da Merkel liderliğindeki hükümet, 2017'deki seçimlerin ardından kardeş partiler CDU ve CSU'nun Sosyal Demokratlarla (SPD) yaptığı koalisyon ile kurulmuştu.

Merkel'in yerine kim geçecek? Annegret Kramp-Karrenbauer Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) Genel Sekterliğine 2018'de Annegret Kramp-Karrenbauer'in getirilmesini Merkel istemişti. Bu görevinden önce Saarland eyaletinin başbakanlığını yapıyordu. Merkel'in Kramp-Karrenbauer'i halefi olarak görmek istediği için bu adımı attığı tahmin ediliyor. Ilımlı ve Merkel'in merkezci politikalarını devam ettirecek bir siyasetçi olarak biliniyor.

Merkel'in yerine kim geçecek? Jens Spahn Merkel'in koltuğunda gözü olan en genç isim 38 yaşındaki Jens Spahn, henüz 22 yaşındayken Federal Meclis'e adım attı. 2018'de Almanya Sağlık Bakanı oldu. Eşcinsel siyasetçi, CDU'nun muhafazakar kanadında oldukça popüler. Süreli çifte vatandaşlığa karşı olan Spahn, kürtajın tanıtımı konusundaki yasaların gevşetilmesi girişimlerini eleştirmiş ve burkanın yasaklanmasını talep etmişti.

Merkel'in yerine kim geçecek? Friedrich Merz Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Federal Meclis eski Grup Başkanı Merz, 2009'da Federal Meclis'ten ayrıldıktan sonra ön saflarda görünmüyordu. Ancak 62 yaşındaki Merz, Merkel'in parti liderliği görevinden ayrılacağı haberinden birkaç saat sonra onun yerini almaya aday olduğunu duyurdu. Merz'in, kendisini 2002 yılında CDU/CSU Grup Başkanlığından alan Merkel ile tartıştığı iddia ediliyor.

Merkel'in yerine kim geçecek? Armin Laschet Laschet 2017 yılında, 18 milyonluk nüfusu ile Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'nın Başbakanı oldu. Katolik siyasetçi, eski gazeteci Laschet "siyaset için fazla sevimli" olmakla eleştiriliyor. Laschet ayrıca CDU'nun Genel Başkan Yardımcılığını yapan beş milletvekilinden biri.

Merkel'in yerine kim geçecek? Julia Klöckner Klöckner, 2018 yılında Tarım Bakanı oldu. 2011 yılından bu yana da CDU'nun Rheinland Pfalz eyaleti Başkanı. Politikaya atılmadan önce 1995 yılında Klöckner, Almanya'nın 'Şarap Kraliçesi" seçildi. Partinin muhafazakar kanadından bir siyasetçi. 2016 yılında Merkel'in mülteci politikasına alternatif sunarak şaşırtıcı bir çıkış yaptı.

Merkel'in yerine kim geçecek? Peter Altmaier "Merkel’in bodyguard"ı olarak da bilinen Altmaier, onun sağ kolu sayılıyor. Merkezci politikalarında Merkel'e her platformda destek verdi. 1994'de Federal Meclis'e girmeden önce Avrupa Birliği kurumlarında görev aldı. Ekonomi Bakanı, mutfak diplomasisi ve politik detayların savunucusu olmakla biliniyor.

Merkel'in yerine kim geçecek? Ursula von der Leyen Çalışma Bakanı olarak görev aldıktan sonra 2013'te Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı oldu. Reform çabalarına rağmen savunma harcamaları hâlâ çok düşük tutuluyor ve Alman ordusundaki teçhizat eksikliği devam ediyor. ABD ve İngiltere'de tıp ve halk sağlığı okuyan siyasetçi, ortak bir AB ordusunun en büyük savunucularından biri.

Merkel'in yerine kim geçecek? Volker Bouffier Bouffier, 2010 yılında bu yana Hessen eyaletinin Başbakanı. Daha öncesinde Federal İçişleri Bakanlığı da yapmış olan siyasetçi, polisin daha fazla gözetim yapmasına olanak veren metot önerileri ile Alman veri güvenliği savunucuları tarafından iki defa "Big Brother" ödülüne layık görüldü. 66 yaşındaki politikacı aynı zamanda CDU'nun Genel Başkan Yardımcısı.

Merkel'in yerine kim geçecek? Wolfgang Schäuble Schäuble, Merkel'in partisi CDU'nun en deneyimli politikacılarından biri. 76 yaşındaki siyasetçi, Avrupa genelinde, 2009-2017 yılları arasında Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde Yunanistan'a karşı sert tutumu ile tanınıyor. 2017 yılında Almanya Federal Meclisi'nin Başkanı oldu. Bakanlık rollerini bırakması politikacının kariyerinin sonuna doğru ilerlediği yönünde yorumlandı.

Merkel'in yerine kim geçecek? Markus Söder Söder, Bavyera eyaletinin Başbakanı ve CDU'nun kardeş partisi CSU'nun bir üyesi. O nedenle Merkel'in yerine CDU lideri olmak için uygun bir pozisyonda değil. Ancak Hristiyan Birlik partileri 2021'deki seçimlere ortak aday gösterirlerse başbakanlık için şansı olabilir. Söder, Merkel'in mülteci politikası ve Yunanistan'ın AB üyeliğini en sert eleştiren politikacılardan biri oldu.



rtr,dpa/ÖA,BÖ

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