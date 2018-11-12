 Seehofer CSU liderliğini 19 Ocak′ta bırakıyor | ALMANYA | DW | 16.11.2018

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ALMANYA

Seehofer CSU liderliğini 19 Ocak'ta bırakıyor

Hristiyan Sosyal Birlik Genel Başkanı Horst Seehofer (CSU) parti genel başkanlığını 19 Ocak'ta bırakacağını açıkladı. Seehofer'in en güçlü iki halefi Markus Söder ve Manfred Weber.

München: Innenminister Horst Seehofer auf einer PK der CSU (Reuters/M. Rehle)

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer görevinden ayrılacağı yönündeki açıklamasını somutlaştırdı. Seehofer Münih'te yaptığı açıklamada, CSU Genel Başkanlığını 19 Ocak'ta bırakacağını söyledi. 19 Ocak'ta yapılacak olağanüstü parti kongresiyle partinin yeni genel başkanının belirleneceğini belirten Seehofer, "Bu kongrede parti tabanının CSU'nun halkın güvenini nasıl yeniden kazanabileceği sorusunu tartışmak için yeterince şansı olacak" dedi. Seehofer 2019'un CSU için yenilenme yılı olacağını belirtti.

69 yaşındaki Seehofer olağanüstü kongreye hazırlık için CSU yönetiminin 17 Aralık'ta toplanacağını söyledi. CSU Genel Başkanı Seehofer'in en kuvvetli iki halefi Bavyera Başbakanı Markus Söder ile Avrupa Parlamentosu milletvekili Manfred Weber.

Daha fazlasını okumak için: Seehoder'den CSU'dan istifa haberlerine teyit

Görevinden ayrılacağını açıklamıştı

Horst Seehfer hafta başında yaptığı açıklamada, CSU liderliğini bırakmak istediğini söylemişti. CSU yönetiminin geçen pazar günü yaptığı toplantıda Seehofer'in siyasi geleceği masaya yatırılmıştı. Alman medyasında yer alan haberlerde, Seehofer'in bu toplantıda "İçişleri Bakanlığı görevini partisinin genel başkanı olmaksızın uzun süre yürütmeyi mantıklı bulmadığı" yönündeki sözleri yer almıştı. Toplantıya katılan CSU'lular bu açıklamayı Seehofer'in bu yasama döneminin sonuna dek (2021) bakanlık görevinde kalmayacağı şeklinde yorumlanmıştı.

dpa, rtr, AFP / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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