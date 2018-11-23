 Seehofer: Şiddete başvuran sığınmacılar ülkemizi terk eder | ALMANYA | DW | 02.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Seehofer: Şiddete başvuran sığınmacılar ülkemizi terk eder

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer Bavyera Eyaleti'nde alkollü dört sığınmacının 12 kişiye sözlü ve fiziki saldırıda bulunmasını eleştirdi. Seehofer, "Sığınmacılar şiddete başvurursa ülkemizi terk etmek zorunda" dedi.

Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

Önerdiğimiz linkler

Alman İslam Konferansı'nda sunulan büfede domuz etinin de yer almış olması, sosyal medyada ciddi tartışmalara neden oldu. Ev sahibi İçişleri Bakanlığı, yeterli hassasiyet sergilemediği gerekçesiyle eleştiriliyor. (01.12.2018)

Almanya'da İçişleri Bakanı Horst Seehofer, partisi CSU'nun liderliğini bırakacağı yönündeki haberleri doğruladı. Ancak Seehofer, bakanlık koltuğunu bırakmayı düşünmediğini söyledi. (12.11.2018)

Bavyera Eyaleti'ndeki Amberg kentinde geçen hafta sonunda Afgan, Suriyeli ve İranlı sığınmacıların yoldan geçen vatandaşlara saldırması tepkilere neden oldu. İçişleri Bakanı Horst Seehofer Bild gazetesine verdiği demeçte, "Amberg'deki olaylar beni çok üzdü. Bu, göz yumamayacağımız şiddet olayları" dedi. İçixleri Bakanı Seehofer "Sığınmacılar şiddete başvurursa ülkemizi terketmek zorunda. Varolan yasalar bunun için yeterli olmazsa, o zaman değiştirilmek zorundalar. Koalisyona bu konuda önerilerde bulunacağım" dedi.

Amberg tren garında geçen Cumartesi akşamı Afgan, Suriyeli ve İranlı dört zanlı 12 kişiye sözlü ya da fiziki saldırıda bulunmuştu. Zanlıların dövdüğü 17 yaşında bir genç başından aldığı darbeler yüzünden hastanede tedavi altına alınmıştı. Yaşları 17-19 arasında değişen dört zanlı hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Polis vatandaşları döven dört saldırganın olay sırasında alkollü olduğunu açıklamıştı. 

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacılar Christoph de Vries, Philipp Amthor ve Patrick Sensburg yetkili makamlara "sertlik gösterme" çağrısında bulundu. Amthor saldırganların sınırdışı edilmesi gerektiğini söylerken, Sensburg da zanlıların Almanya'da kalma haklarını kaybettiğini savundu.

dpa, AFP / HT, GA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Horst Seehofer

Sığınmacılar Suriye'ye geri gönderilmeyecek 23.11.2018

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer suç işleyenler dahil iltica başvuruları reddedilenlerin Suriye'ye gönderilmeyeceğini açıkladı. Dışişleri, Suriye'de şiddet ve baskıya maruz kalınabileceğine dair bir rapor hazırlamıştı.

Bayern Ministerpräsident Horst Seehofer

Seehofer CSU liderliğini bırakmak istiyor 12.11.2018

Almanya'da İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in partisi CSU'nun liderliğini bırakmaya hazırlandığı açıklandı. Başbakan Angela Merkel de geçtiğimiz ay partisinde liderlik için aday olmayacağını açıklamıştı.

Gewalt gegen Flüchtlinge an bosnisch-kroatischer Grenze

Araştırma: Yaklaşık 600 bin mülteci travma yaşıyor 31.10.2018

Almanya’da yapılan bir araştırma, Suriye, Afganistan ve Irak’tan gelen her dört sığınmacından üçünün yaşamış oldukları şiddet nedeniyle ruhsal ve bedensel sorunlarla karşı karşıya olduklarını ortaya koydu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Mann fährt in Fußgängergruppe (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

KRV İçişleri Bakanı: Niyeti yabancıları öldürmekti

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, aracıyla çok sayıda yayayı hedef alan, dört kişiyi ağır yaralayan 50 yaşındaki sürücünün niyetinin "yabancıları öldürmek" olduğunu söyledi.  

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 