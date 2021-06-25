Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli iddiası

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği ileri sürüldü.

Söz konusu iddiayı iletişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz duyurdu. Akdeniz, twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sedat Peker'in YouTube kanalı ve bazı videoları ile twitter ve instagram hesapları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi" ifadesini kullandı. Akdeniz, söz konusu platformların "Türkiye'de temsilciliklerinin olmasına rağmen hakimlik kararı henüz uygulanmadı" dedi.

Sedat Peker'in YouTube, twitter ve instagram'daki hesaplarına halen erişim sağlanabiliyor.

Sedat Peker, yayınladığı dokuz videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar başta olmak üzere çok sayıda kişi hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük yaptıkları iddialarını dile getirmişti. Dokuzuncu bölümün ardından videolarına ara veren Peker, 20 Haziran akşamı yayınladığı 6 dakikalık videoda ise "Video çekmeme konusu benim fikrim veya benim düşüncem değil. Uluslararası güvenlik riski diye bir şey varmış. Ben kırmızı şeydeymişim. Suikast yapılma riskinde en üst noktadaymışım" demişti.

Bu videoda 15 gün sonra yeni bir değerlendirme yapılacağını ve bir karar verileceğini belirten Peker, twitter paylaşımlarını ve iddialarını sürdürüyor.

DW / JD, ET

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