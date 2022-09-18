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Sembol fotoğrafFotoğraf: picture-alliance/dpa/V. Moilanen
Hukuk ve AdaletTürkiye

Emre Olur İstanbul'a getirildi

3 saat önce

Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, bu sabah İstanbul'a getirildi. Olur, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınmıştı.

https://www.dw.com/tr/sedat-pekerin-bas%C4%B1n-dan%C4%B1%C5%9Fman%C4%B1-i%CC%87stanbula-getirildi/a-63162716

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur,  Pazar sabahı uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Olur, daha önce Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınmıştı. Havalimanındaki karakolda işlemleri devam eden Olur'un, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi bekleniyor.

Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği ve BAE'nin de oturum izni vermediği iddia edilmişti.

Gazeteci Erk Acarer, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yakın kaynaklardan edindiğini belirttiği bazı iddiaları gündeme getirmiş ve Olur'un Türkiye'ye gönderilmesine müdahale edilmesinin diplomatik bir krize neden olabileceği görüşünü savunmuştu. Acarer, avukatların Olur ve ailesinin Arnavutluk vatandaşı olduğu için Türkiye'ye gönderilmesinin AİHM kararlarına aykırı olduğunu söylediğini yazmıştı.

 

DHA,DW / AI,ET

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