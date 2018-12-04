 Sean Penn Kaşıkçı belgeseli çekecek | TÜRKİYE | DW | 05.12.2018

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TÜRKİYE

Sean Penn Kaşıkçı belgeseli çekecek

ABD’li aktör ve yönetmen Sean Penn, Kaşıkçı cinayetine ilişkin belgesel çekmek üzere İstanbul’a gitti. Penn'in Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğu önünde çekim yaptığı belirtildi.

Sean Penn (Imago/United Archives)

ABD’li aktör ve yönetmen Sean Penn, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin bir belgesel film çekmek üzere İstanbul’a gitti.

Türk medyasında yer alan haberlere göre, Sean Penn ekibi ile birlikte Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde çekim yaptı. Anadolu Ajansı’nın yayınladığı görüntelerde, Penn’in konsolosluk binası önünde çekim yaptığı görüldü. Sabah gazetesi de, Sean Penn’in Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ile görüşmek istediğini iddia etti.

58 yaşındaki Sean Penn, tartışma yaratan siyasi açıklamaları ve kimi zaman tepki toplayan girişimleri ile de biliniyor. Sean Penn, El Chapo adıyla tanınan Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman ile yaptığı söyleşi ile dikkat çekmiş ve eleştirilere maruz kalmıştı.

Sean Penn Treffen Joaquin Chapo Guzman (Rolling Stone via Reuters)

Sean Penn'in El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu ile yaptığı söyleşi tepki toplamıştı

Sean Penn, Gizemli Nehir (Mystic River) filmindeki rolü ile 2004 yılında En İyi Aktör dalında Oscar ödülünün sahibi olmuştu. Penn, Eşcinsel siyasetçi Harvey Milk’i canlandırdığı Milk filmindeki rolü ile 2009 yılında da ikinci Oscar’ını kazandı.

Kaşıkçı cinayeti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin hâlâ karanlık noktalar bulunuyor.

Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin talimatın Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından verilmiş olabileceğine dair ipuçları bulunmasına rağmen, Riyad bu iddiayı kesinlikle reddediyor. ABD’li Senatörlerin de Veliaht Prens’in cinayette sorumluluğu olabileceğine dair açıklamalarda bulunmalarına rağmen, Başkan Donald Trump, Suudi Prens’e desteğini sürdürüyor.

AFP/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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