Sea-Watch 3'ün kaptanının gözaltına alınmasına tepki yağıyor

Almanya merkezli insani yardım örgütü Sea-Watch’un gemisinin kaptanı Carola Rackete’nin İtalya’da gözaltına alınmasına tepki yağıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rackete’nin gözaltına alındığı haberinin ardından attığı tweette, “İnsan hayatı kurtarmak insani bir yükümlülüktür” ifadesini kullanarak, İtalyan adaletine “suçlamaların bir an önce aydınlatılması” çağrısı yaptı.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck de Alman Yazı İşleri Ağı’na yaptığı açıklamada, “Asıl skandalın insanların Akdeniz’de boğulması, (sığınmacılar için) kaçış yollarının kapatılması ve Avrupa’da bir dağıtım mekanizmasının bulunmaması” olduğunu söyledi.

İtalya’nın sağ popülist İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise attığı tweette, “yasaları çiğneyen kaptanın” gözaltına alınmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Görev tamamlandı” ifadesini kullandı. Salvini, “Korsan gemiye el kondu. Yardım örgütüne (yasanın öngördüğü) en yüksek ceza kesilecek” diye yazdı.

"Tek amacım umudu tükenen insanları karaya çıkartmaktı"

Alman vatandaşı Rackete’nin kaptanı olduğu Sea-Watch 3, 12 Haziran’da Akdeniz’de mahsur kalan 53 sığınmacıyı gemiye almış, ancak İtalya, başka bir Avrupa ülkesi sığınmacıları kabul edeceğinin garantisini verene kadar geminin limanlarına yanaşmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı. Durumu kötü olan sığınmacılardan bazılarının karaya çıkmasına izin verilmiş, kalan 40 sığınmacı ise iki haftadır giderek dayanılmaz hale gelen koşullarda kaderine terk edilmişti.

Cuma günü Almanya’nın da aralarında olduğu beş Avrupa ülkesinin sığınmacıları kabul etmeye hazır olduğunu açıklamasına rağmen verilen sözün "garantisini beklediklerini" belirten İtalya’dan sığınmacıların karaya çıkmasına izin çıkmamıştı.

İki haftalık bekleyişin ardından karaya ayak basan sığınmacılar

Rackete, iki haftalık bir bekleyişin ardından gemideki durumun giderek kritik hale gelmesi üzerine Cumartesi sabaha karşı izinsiz olarak Lampedusa limanına yanaştığı için gözaltına alınmıştı. Kaptan, limana yanaştığı esnada yolunu kapatan polis teknesiyle de çarpışmış, bu nedenle "memurların hayatını tehlikeye atmakla" da suçlanmıştı.

Avukatları aracılığıyla İtalyan gazetesi "Corriere della Sera"ya konuşan 31 yaşındaki Rackete, intihar vakalarının yaşanmasından endişe ettiğini belirterek aldığı kararı, "Durum ümitsizdi. Tek amacım, bitkin ve umutsuz insanları karaya çıkarmaktı" ifadeleriyle savundu.

Ünlü Alman moderatörlerden yardım kampanyası

Alman moderatörler komedyen Jan Böhmermann ve Klaas Heufer-Umlauf, Sea Watch’un acil yardım ekibi ve tutuklanan kaptanları Rackete için bir bağış kampanyası başlattı. İkilinin dün gece başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı, haberin yayına girdiği saate kadar yaklaşık 530 bin euroyu aştı.

Böhmermann, kampanya duyurusu için YouTube’da yayınladıkları videoda, “Son günlerde yaşananlarla bu insanlık dışı, soğuk ve vicdansız politika bir kez daha dibe vurdu” diyerek Rackete’nin tutuklanmasına tepki gösterdi.

İkili, "İnsan hayatı kurtarmanın suç olmadığını” vurgulayarak, “Oraya gidip yardım edemiyoruz ama en azından yardım toplayabiliriz" dedi. Böhmermann, “Almanya’da Avrupa çapında en fazla sahip olduğumuz şeyden biraz verebiliriz: Para! Sonsuz miktarda paramız var, yani sorun para olamaz!” diye konuştu.

Savcılığın yasa dışı göçe yardım ve İtalya karasularını ihlalle suçlanan ve 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olan Rackete'nin ifadesini 48 saat içinde alması bekleniyor.

DW,dpa/SÖ,BW

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