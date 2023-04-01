Seçmen listeleri 2 Nisan'da askıdan indiriliyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için 20 Mart'ta askıya çıkardığı seçmen listelerinin kontrolü ve itirazlar için tanınan süre 2 Nisan Pazar günü sona eriyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı takvim kapsamında, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için 20 Mart’ta askıya çıkarılan seçmen listelerindeki eksikliklerin tamamlanması ve itirazlar için tanınan süre 2 Nisan yazar günü sona erecek. Vatandaşların seçmen listesinde olup olmadıklarını e-Devlet’ten sorgulaması ya da bağlı oldukları muhtarlığa giderek listede yer alıp almadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Yurt içi seçmenler e- Devlet’ten "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, YSK’nın mobil uygulamasından, 444 9 975 numaralı telefondan ya da YSK Çağrı Merkezi’nden seçmen kaydı kontrolünü yapabiliyor.

Seçmen kaydı olmayan ya da bilgi değişikliği yapmak isteyenler nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Burada gerekli bilgilerde düzeltme işlemlerinin başvuru belgesinin örneği ile ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilmesi gerekiyor.

Deprem bölgesinde oy kullanma

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde oy kullanacak yurttaşlar için ise seçmen kütüğüne kayıt işlemleri için de düzenleme yapıldı. İl içinde ya da il dışında başka yere taşınan, çadırda, konteynerde, öğrenci yurtlarında kalan depremzede yurttaşlar, bulundukları yerin seçmen kütüğüne kaydolabiliyorlar. Bunun için nüfus müdürlüklerine başvurunun ardından bu başvuru evrakının örneğini bulundukları yerin ilçe seçim kuruluna vermeleri gerekiyor.

Yurt dışı seçmenlerinin ise seçmen kaydını yaptıktan sonra eksik bilgi olması halinde, bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına başvurmaları gerekiyor. Türkiye’de bulunan yurt dışı seçmenler ise pasaportları ile birlikte önce nüfus müdürlüğüne ve sonra ilçe seçim kuruluna başvurarak gerekli işlemleri yapabiliyor.

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulalarındaki yeri belirlerdi

Öte yandan YSK'da cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekilişi yapıldı. Kura çekilişinde YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri, cumhurbaşkanı adaylarının temsilcileri ile parti temsilcileri hazır bulundu. Adayların isimlerini YSK üyeleri çekerken, ismi çıkan adayların oy pusulasındaki sıralarının belirleneceği numaraları ise temsilcileri çekti. İlk kurayı çeken YSK Başkanı Yener, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini çekti. Erdoğan'ın temsilcisi de '1' rakamını çekti. Kura çekilişi sonucunda oy pusulasında Erdoğan 1, Memleket Partisi adayı Muharrem İnce 2, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 3, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 4'üncü sırada yer aldı.

ANKA, DHA, HT,SÖ

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