Seçimlerde hangi ilde hangi parti önde?

31 Mart yerel seçimlerine ana muhalefet partisi CHP damgasını vurdu. Bundan önce 2019'da yapılan yerel seçimlerde iktidar partisi AKP 15'i büyükşehir olmak üzere 39 kent ve 535 ilçede seçimleri kazanmıştı. CHP ise 11'i büyükşehir olmak üzere 22 il, 191 ilçede seçimleri önde bitirmişti. HDP 8 belediye, MHP ise 11 belediye almıştı.

Ancak 31 Mart seçimlerinde açılan sandıkların yüzde 30'una göre CHP, büyükşehir sayısını 14'e, il sayısını ise 22'ye çıkarıyor. Toplamda 36 belediye başkanlığı kazanıyor. 294 ilçe belediyesinde de CHP seçimi önde götürüyor. Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Denizli, Giresun, Kastamonu, Kilis, Kütahya, Manisa, Uşak ve Zonguldak kentlerinde CHP'li başkanlar önde gidiyor.

CHP'nin seçimi önde götürdüğü iller şöyle:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak AKP ise Aksaray, Bayburt, Bingöl, Çorum, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Şırnak, Trabzon.

Daha önce CHP'de olan Hatay'da Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi tartışma yaratmıştı. Bu kentte, AKP'li Mehmet Öntürk önde.

DEM Parti ise Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van'da seçimi kazanmaya daha yakın.

Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kars, Osmaniye, Tokat illerinde ise MHP ilk sırada.

Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa ve Yozgat'ta seçimleri önde götürüyor.

BBP Sivas'ta, İYİ Parti ise Nevşehir'de seçimi kazanmaya yakın.

DW/AU,HS

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