Seçimler Paris Olimpiyatlarını etkiler mi?

Bu yaz 2024 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak Fransa'da alınan erken seçim kararı, siyasi belirsizliğin organizasyona etkisi olup olmayacağı tartışmasını başlattı.

Bir açıklama yapan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Fransız siyasetinde yaşananların Paris Oyunlarına etkisi olmayacağını savundu. "Fransa seçim düzenlemeye alışkın, şimdi bunu bir kez daha yapacaklar" diyen Alman yönetici, "Demokratik süreçler Olimpiyatları etkilemez" dedi.

Sonuç ne çıkarsa çıksın siyasetçilerin Olimpiyatları destekleyeceğini düşündüğünü ifade eden Bach, "Açılışa bu kadar az zaman kalmışken Fransız siyasetçilerin oyunlara olan desteğinin bozulması için bir gerekçe görmediğini" söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisinin aldığı yenilgi sonrası erken seçim çağrısı yaptı. Seçimler 30 Haziran ve 7 Temmuz'da iki oturumda düzenlenecek. Olimpiyat Oyunları için açılış töreni ise seçimlerin üzerinden 3 haftadan az bir süre geçmişken, 26 Temmuz'da yapılacak.

Paris Belediye Başkanı öfkeli

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, oyunlara az zaman kala seçime gidilmesine tepki gösterdi. Fotoğraf: JULIEN DE ROSA/AFP/Getty Images

Oyunların akıbetine ilişkin bir açıklama da Paris Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet'den geldi. Estanguet, "Olimpiyatlara adaylığımızı açıkladığımızdan bu yana yaklaşık 10 seçim geçti" dedi, bu koşullarda nasıl çalışmaları gerektiğini bildiklerini kaydetti.

Öte yandan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo karara tepki gösterdi.

Açılışa bu kadar az zaman kalmışken Macron'un ülkeyi neden politik belirsizliğe sürüklediğini anlamadığını söyleyen Anne, "Cumhurbaşkanından bir darbe daha" yorumunu yaptı. Paris Belediye Başkanı, "Halkın çoğu gibi kararı duyunca ben de şaşırdım. Oyunların başlamasından hemen önce böyle bir karar çok rahatsız edici" diye konuştu.

Reuters,AFP / MUK,BÖ

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