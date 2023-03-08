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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yüz binlerce kişi evsiz kaldı.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yüz binlerce kişi evsiz kaldı.Fotoğraf: Burcu Karakas/DW
PolitikaTürkiye

Seçimler öncesinde depremzedelere adres bildirimi kolaylığı

25 dakika önce

Mayıs ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri öncesinde depremzedelerin adres değişikliği bildiriminde bulunmaları kolaylaştırıldı.

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İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ikamet eden ve deprem sonrasında başka illere yerleşmek zorunda kalan kişilerin adres değişikliği ve ikamet aldırma işlemlerini kolaylaştıracak bir adım attı.

Müdürlük'ten yapılan açıklamada, başka illere taşınan depremzedelerin, adres değişikliğini nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden de yapabileceği duyuruldu.

Açıklamada, "Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen ‘karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler’e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir" bilgisi paylaşıldı.

DW/BK,HT

 

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