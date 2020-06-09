"Seçimi kaybedersem başka işler yaparım"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, rakibi Joe Biden’ın kendisi için söylediği "seçimde oy çalabilir" şeklindeki ifadelerine yanıt verdi. Fox News’e özel bir röportaj veren Trump, kendisi için Demokrat Parti aday adayı Biden’ın, "Seçimlerde oy çalmayı deneyebileceği" ve "Seçimi kaybetse dahi Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddedebileceği" ifadelerinin hatırlatılması üzerine, "Kazanmazsam, kazanmam. O zaman başka şeyler yaparım. Ama bence kazanmazsam ülkemiz için çok üzücü olur" diye konuştu.

Joe Biden, Trump’ın seçimleri kaybetmesi halinde sonucu kabullenmemesi durumunda ise, askerler eşliğinde Beyaz Saray’dan ayrılabileceğini dile getirmişti.

Trump, George Floyd adlı siyah Amerikalının beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara ilişkin yaptığı kanun ve düzen vurgusunu da yineledi. Seattle'da göstericilerin oluşturduğu otonom bölge ile ilgili açıklamalarda bulunan Trump, "Bir kanun ve düzen başkanı olayların Seattle’daki gibi bir boyuta ulaşmasını engelleyebilir" diye konuştu.

"Vali ve Belediye Başkanı harekete geçmez ise Beyaz Saray geçecek"

ABD Başkanı, eyalet yönetimi ve belediyenin kent üzerindeki hakimiyetini yitirdiğini savundu. Trump, attığı tweetlerde de göstericileri"anarşist" ve "terörist" olarak nitelendirerek, Vali Jay Inslee ve Belediye Başkanı Jenny Durkan’ın bir adım atmaması halinde Beyaz Saray’ın harekete geçeceğini söylemişti. Trump, Amerikan Fox televizyonuna verdiği röportajda da "Bazen sert bir tavrın en merhametli tutum olduğunu" ifade ederek, aksi takdirde insanların ağır yaralanabileceği tehlikeli durumlar oluşabileceğini savundu.

Trump polisin çok tartışılan boyuna ve boğaza basma (chokehold) yöntemini ise istisnai durumlarda uygulayabileceğini söyledi. Polisin bazen bir şüpheliyle bire bir mücadelesinde bu yönteme başvurabileceğini savunan Trump, "Başka ne yapılabilir ki? Şüpheliyi bırakıp, hadi baştan başlayalım, ben boğaza basma yöntemini uygulayamam mı desin" diye konuştu.

46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs’ta beyaz bir polis memurunun yaklaşık dokuz dakika boyunca dizini boğazına basması sonucu nefes kalarak hayatını kaybetmişti.

dpa / SÖ,ET

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