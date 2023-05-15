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Fotoğraf: YVES HERMAN/REUTERS
PolitikaTürkiye

Seçime katılım oranı yüzde 88,9

1 saat önce

YSK, yurt içinde seçime katılım oranının yüzde 88,92 olduğunu duyurdu. Yurt dışında seçime katılım oranı ise yüzde 52,69 olarak gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 28'inci dönem Miletvekili Genel Seçimi'nin yapıldığı pazar günü Türkiye'de seçim merkezlerinin önünde uzun kuyrukların oluşması katılım oranının yüksek olduğu değerlendirmelerini beraberinde getirmişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugün seçime katılım oranı ile ilgili resmi açıklama yaptı. YSK Başkanı Ahmet Yener, yurt içinde seçime katılım oranının yüzde 88,92; yurt dışında ise yüzde 52,9 olduğunu duyurdu.

Türkiye'de 2018 yılında seçime katılım oranı yüzde 86,4 dolayındaydı.

YSK'nın verdiği bilgilere göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü  yapılacak. Seçimin ikinci turunda ilk turu yüzde 49'luk oyla önde tamamlayan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44 oyla ikinci sırada tamamlayan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

DW/BÖ,HT

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