Seçime doğru: AKP olası tarihleri ele aldı

Cumhur İttifakı'nın paydaşları Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta Beştepe'de seçim tarihini görüşmüştü. İki lider 30 Nisan konusunda eğilimini ifade ederken partilerle görüşmelerin ardından netleştirilmesi kararı alınmıştı.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde ele alınan konu başlıkları dün toplanan AKP MYK'da da detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası "Seçimler 18 Haziran'dan önceye çekilebilir ama bu erken seçim denebilecek kadar erken bir tarih olmayacak" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Fotoğraf: picture alliance/abaca/D. Aydemir

6 Nisan'dan sonra 10 seçenek

DW Türkçe'nin AKP kaynaklarından edindiği bilgiye göre MYK'da 6 Nisan ile 18 Haziran arasında 10 hafta tek tek artıları ve eksileriyle ele alındı. AKP Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz olası tarihlere dair MYK'ya sunum yaptı. MYK'da olası 10 haftadan 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihlerinden birinde yapılması konusunda görüş birliği oluştu. Edinilen bilgilere göre, AKP'de kurmayların ağırlıklı eğilimi 14 Mayıs olurken üç tarihten birisi için karar alınmadı. Hem MHP hem de BBP ile yapılacak temaslardan sonra kararın netleşmesi bekleniyor.

AKP MYK'da 30 Nisan tarihinin bayramdan sonraki hafta olması nedeniyle parti teşkilatlarında seçime bayram arası vermesinin miting takvimini de olumsuz etkileyeceği görüşü dile getirildi. Bu nedenle AKP kurmayları 14 Mayıs'ı işaret etti. İlk turun 30 Nisan'da olması durumunda eğer ikinci tura seçim kalırsa bu tarihin 14 Mayıs'a gelmesi nedeniyle bu tarihi savunanlar da azınlıkta olsa da yer aldığı kaydedildi.

Neden hemen açıklanmıyor?

Edinilen bilgiye göre Erdoğan seçimin öne çekileceğine dair açıklamayı partisinin grup toplantısında yapacaktı, ancak bundan vazgeçildi. Bunun gerekçesinin de seçim tarihini şimdiden açıklamanın bürokrasiyi kilitleyebileceği endişesi. Ayrıca Meclis çalışmaları sürerken seçim kararı açıklanmasının Meclis çalışmalarını da olumsuz etkileyeceği görüşü dile getirildi.

Bu noktada Şubat ortasından Mart ayına kadar zaman olduğu değerlendirildi ve erken seçim kararının bu tarihte açıklanması görüşü dile getirildi. AKP MYK'da seçimin erken tarihte açıklanmasının "seçim ekonomisi uygulayacaklar" eleştirilerine de yol açabileceği endişesi dile getirildi. 18 Haziran tarihi ise hem hac işlemleri hem sınav takvimi nedeniyle öne çekilmek isteniyor.

"Seçimin erkene alınması kesinleşti"

Muhalefet seçimin eğer 18 Haziran'dan öne çekilecekse 6 Nisan tarihinden önce yapılmasında ısrarlı. Çünkü seçim kanunlarında değişikliği içeren Anayasa 6 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 6 Nisan 2023'ten sonra yapılacak seçimlerde milletvekili hesabında değişikliğe gidilecek. Bu durumda mevcut son seçim dikkate alındığında muhalefetin milletvekili sayısı olumsuz etkileniyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Fotoğraf: DHA

DW Türkçe'ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları sonrasında seçimin erkene alınması konusunun artık kesinleştiğini söyledi ve "CHP olarak, iktidarın hatalar yaptığını, yanlış kararlar aldığını ve seçimlerin erkene alınması gerektiğini bir süredir ısrarla söylüyoruz" dedi.

"6 Nisan sonrası kararında biz yokuz"

6 Nisan'dan önce yapılması kaydıyla seçimlerin erkene alınması kararına CHP'nin olumlu oy kullanacağını söyleyen Özgür Özel, "Ancak 6 Nisan'dan sonra yapılması öngörülen seçimlerin bir siyaset mühendisliği anlamına geleceğini ve erken seçim kategorisinde sayılamayacağından hareketle, bu karara dahil olmayız. Eğer 6 Nisan'dan sonrası için bir karar alınması öngörülüyorsa, bunun nasıl olacağı mevzuatımızda açıktır, biz 6 Nisan'dan sonrası için alınacak bir kararda yokuz. Biz bu düşüncemizi, geçen yıl iki partiyle birlikte diğer partilerle istişare etmeden kendi çıkarlarına uygun biçimde Seçim Kanunu'nda değişiklik getirdikleri zamanda söylemiştik" açıklaması yaptı.

Meclis mi Erdoğan mı?

AKP MYK'da öncelikle Meclis''ten bu kararın çıkması fikri de oluştu. Mecliste grubu bulunan muhalefet partileri ile temas kurulacak. AKP, MHP ve BBP'nin 335 oyu bulunuyor. Seçim kararı için 25 vekilden destek aranacak.

Muhalefetten öne çekilmeye destek gelirse seçim kararı alınabilecek. Muhalefet destek vermemesi durumunda ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla seçime gidilebilecek. Alınacak kararın ardından Mart ayının ilk haftasında YSK'nın da seçim takvimini başlatması bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Fotoğraf: picture-alliance/AA/E. Sansar

Devlet Bahçeli: İki yol da hukuki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de seçim tarihine ilişkin grup toplantısında konuştu, "Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri ister zamanında yapılsın isterse de erkene alınsın, biz iki seçeneğe de varız ve hazırız" dedi.

Seçim kararı için 360 milletvekilinin "evet" oyuyla Meclis kararı gerekli olduğunu ya da Cumhurbaşkanı'nın yetkisine dayanarak Türkiye'yi seçime götürmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Bahse konu bu iki yol da hukukidir, anayasal bir yetkinin kullanım hakkıdır. Altılı masayı oluşturan partilerin 6 Nisan 2023'ten önce yapılacak bir seçime sıcak bakıp, sonrası için ipe un sermesi demokratik ve dengeli bir siyasi tavır değildir" açıklaması da yaptı.

Başörtüsü için ziyaretler

Öte yandan MYK toplantısında başörtüsü ve aileye dair Anayasa teklifine dair süreç de değerlendirildi. Meclis'te grubu bulunan partilere ziyaretlerinin önümüzdeki iki hafta içinde başlaması bekleniyor. Altılı masa da 5 Ocak'taki toplantısında ortak tutumu görüşecek.