Seçime bir kala: Liderler son günü nasıl geçirdi?

Kemal Kılıçdaroğlu seçim programını Anıtkabir ziyareti ile sonlandırdı. Erdoğan ise üç ilçede düzenlediği mitinglerin ardından programını Ayasofya'da bitirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarını İstanbul'da noktalıyor. Bugün Ümraniye, Sancaktepe ve Beyoğlu ilçelerinde mitinglere katılan Erdoğan, Ayasofya'da kılacağı akşam namazıylaseçim programını sonlandıracak.

Final mitingini dün Ankara'da gerçekleştiren Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise seçim öncesi son programı Anıtkabir ziyareti oldu.

Seçime bir kala liderler ne mesaj verdi?

Erdoğan, Twitter hesabından sabah paylaştığı mesajında, halka seslenerek "21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıllık siyasi hayatımızda daima demokrasiyi ve millî iradeyi savunduk. 1994'ten beri hangi haksızlıklara maruz kalırsak kalalım; adaleti gözettik, hakkaniyetle davrandık" ifadelerini kullandı.

Gün içinde ilk mitingini Ümraniye'de yapan Erdoğan, "Ne gerekiyorsa yapacağız ve bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız. Biz böyle bir oldukça koalisyon masasını da tefeci masasını da ezer geçeriz" şeklinde konuştu.

Daha sonra Sancaktepe mitinginde "provokasyona gelmeyeceklerini" dile getiren Erdoğan, "Fitne tüccarlarına inat, 85 milyon olarak yarın sandıkları bayram yerine çevireceğiz. Demokratik zeminden asla ayrılmayacağız. Bizim tökezlememizi bekleyenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı AdayıKemal Kılıçdaroğluise bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu gençlerle beraber Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı.

Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de gençlerle Fotoğraf: Alp Eren Kaya/ANKA

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan son mitingini Ankara'da gerçekleştirdi. Oğan burada yaptığı konuşmada, "Türk milliyetçilerinin sesini bastıramayacaklar" ifadelerini kullandı:

İmamoğlu'ndan "görev yerlerini bırakmayın" mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından "Seçim kesin olarak sonuçlanana kadar hepimiz görev yerlerimizi asla bırakmayacağız. Sağlıklı bilgi akışı ve seçim güvenliği için son ana kadar çalışacağız. Milletimizin iradesine hep birlikte sahip çıkacağız. Size söz Türkiye'ye baharı getireceğiz. Birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak" açıklamasında bulundu.

DW / AI,ET

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